Четверте щеплення від COVID-19 у два рази підвищує стійкість до зараження, - МОЗ Ізраїлю
Четверта доза COVID-вакцини удвічі посилює стійкість до інфікування та втричі краще захищає від тяжкого перебігу хвороби
Про це пише Times of Israel.
Через стрімке поширення штаму коронавірусу "Омікрон" на початку січня в Ізраїлі запровадили четверте щеплення від коронавірусу для людей від 60 років і медиків, котрі перебувають у групі ризику.
Згідно з інформацією МОЗ країни, серед громадян віком від 60 років четверта доза COVID-вакцини удвічі покращує захист від інфікування порівняно з трьома щепленнями.
Також вона втричі сильніше захищає від складного перебігу хвороби.
- Нагадаємо, ізраїльтянам за 60 років дозволили четверту дозу COVID-вакцини.
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