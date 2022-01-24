Четверте щеплення від COVID-19 у два рази підвищує стійкість до зараження, - МОЗ Ізраїлю

Про це пише Times of Israel.



Через стрімке поширення штаму коронавірусу "Омікрон" на початку січня в Ізраїлі запровадили четверте щеплення від коронавірусу для людей від 60 років і медиків, котрі перебувають у групі ризику.



Згідно з інформацією МОЗ країни, серед громадян віком від 60 років четверта доза COVID-вакцини удвічі покращує захист від інфікування порівняно з трьома щепленнями.



Також вона втричі сильніше захищає від складного перебігу хвороби.

Нагадаємо, ізраїльтянам за 60 років дозволили четверту дозу COVID-вакцини.

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