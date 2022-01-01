Ізраїльтянам за 60 дозволили четверту дозу COVID-вакцини
В Ізраїлі людям із слабким імунітетом та людям похилого віку, які проживають у геріатричних установах, почнуть вводити четверту дозу вакцин від коронавірусу
Уряд ухвалив це рішення через поширення штаму "Омікрон", повідомляє Еспресо.TV із посилианням на Times of Israel.
Генеральний директор ізраїльського Міністерства охорони здоров'я Нахман Еш зазначив, що четверту дозу вакцини від коронавірусу можна буде зробити через чотири місяці після третього щеплення.
Також у міністерстві заявили, що вакцинацію людей у геріатричних установах запроваджено "через побоювання з приводу спалахів у таких установах, а також через ризик для здоров'я та життя мешканців".
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Міністр охорони здоров'я Ізраїлю Ніцан Горовіц сказав, що офіційні особи готуються до вищого рівня зараження, ніж будь-коли раніше. Подібні занепокоєння спричинено поширенням штаму "Омікрон", наголосив посадовець.
"Ми готувалися і тренувалися заздалегідь, і ситуація в Ізраїлі набагато краща, ніж у світі. Ми виграли дорогоцінний час завдяки швидким та збалансованим діям, але це не означає, що ми можемо розслаблятися", - сказав Горовіц.
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