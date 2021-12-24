Ізраїль протестував новий препарат від коронавірусу: 100% пацієнтів одужали

Про це повідомляє The Jerusalem Post.



Препарат Amor-18 був розроблений ізраїльською біотехнологічною компанією Amorphical. Усі 18 пацієнтів, госпіталізовані з помірними або важкими симптомами коронавірусу, які отримували препарат, одужали та були виписані за кілька днів.



З 19 осіб, яким давали плацебо у рамках клінічного випробування, шістьох довелося перевести в реанімацію, двоє померли. Ще двом із них пізніше також дали препарат Amor-18, після чого обидва одужали та були виписані з лікарні.



"Оскільки пацієнти, які отримували ліки, одужали протягом кількох днів і змогли повернутися додому, це на 100% успішне випробування", - сказав доктор Нашат Абу Салех, співдиректор відділу коронавірусу в медичному центрі у Цфаті, де було проведено II фазу клінічних випробувань препарату.



Основним інгредієнтом Amor-18, який вводиться перорально або шляхом інгаляції, є аморфний карбонат кальцію (АСС). ACC може регулювати кислотні зміни pH навколо кожного осередку. Ці зміни впливають на здатність COVID-19 проникати в клітини та розмножуватися.



Більш масштабне випробування вже проводиться в чотирьох медичних центрах Ізраїлю. Найближчим часом препарат протестують у інших країнах. Сім лікарень в Бразилії оголосили про свою участь, до них незабаром планують приєднатися інші центри в Європі та США.



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