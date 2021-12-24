"Чи повинні жінки служити в армії? Так, але добровільно", - Княжицький

Таку думку висловив народний депутат Микола Княжицький у Facebook.



"Я припускаю, що ідея законодавця полягала у тому, щоб, скажімо жінки - саперки чи артилеристки (як Тетяна Чорновол) стояли на обліку. Але чому тепер, наприклад 59-річна друкарка чи журналістка для того, щоб змінити місце роботи має ще й по воєнкоматах бігати, а інакше роботодавець штраф заплатить - неясно. Адже обліку і військовому зобов’язанню тепер підлягають жінки до 60-ти років за дуже широким і зовсім не військовим насправді переліком!!! Те саме і указ Зеленського про інформування його величності про закордонні зустрічі. Мабуть, його писали, щоб спробувати заблокувати міжнародну активність опозиції, зокрема Петра Порошенка. Мета ганебна, але написано ще ганебніше. Кожен гардеробщик відтепер має доповідати президенту, що на кордоні він зустрівся з двома прикордонниками, а потім з таксистом поговорив про погоду. Так виписано указ. Ми справедливо нарікаємо на недосконалі закони. Особливо, коли вони прийняті монобільшістю у "турборежимі". Але в Раді є хоч якісь механізми до обговорення. Якість же указів, розпоряджень, наказів інших підзаконних актів жахлива зараз!!! Це і є знищення та компрометація державних інституцій", - вважає він.

Раніше у Збройних силах України надали пояснення щодо взяття жінок на військовий облік