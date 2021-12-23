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Головна війна з Росією "Не призов на службу": українські жінки мають стати на військовий облік до кінця 2022 року

"Не призов на службу": українські жінки мають стати на військовий облік до кінця 2022 року

23 грудня, 2021 четвер
15:48
війна з Росією військові

У Збройних силах України надали пояснення щодо взяття жінок на військовий облік

Про це розповіли на брифінгу Сухопутних військ ЗСУ,  передає Еспресо.TV.

Як розповів начальник управління персоналу штабу КСВ ЗСУ полковник Роман Горбач, взяття на облік - це не призов.

"Хочу звернути увагу на те, що взяття на військовий облік жінок-військовозобов'язаних, це не призов на військову службу. Це абсолютно дві різні категорії, і сьогодні ніхто нікого не призиває на військову службу без їх згоди", - зазначив він.

До кінця 2022 року жінки мають стати на військовий облік.

“До цього часу жоден керівник підприємства, де працюють жінки, а також самі жінки, які мають стати на облік, не нестимуть адміністративну відповідальність”, - пояснив військовий.

За словами Горбача, жінки-спеціалісти будуть використані лише у разі крайньої необхідності під час мобілізації.

"Тільки в крайньому разі такі військові фахівці будуть призвані на військову службу. При введенні воєнного стану або в особливий період під час мобілізації", - підкреслив він.

За словами радниці командувача Сухопутних військ ЗСУ Олени Шевцової, облік жінок-військовозобов'язаних ведеться і нині.

“На сьогоднішній день все обліковується - медики, військові. Але подивіться, жодних жінок не призвали без їхньої волі”, - сказала Шевцова.

Як пояснив військовий комісар Валерій Куценко, у випадку із жінками алгоритм не відрізняється від взяття на облік чоловіка.

Жінка має написати заяву, що хоче стати на облік, надати копії і оригінали документів, зокрема, довідку з роботи, про одруження - і за місцем реєстрації проживання будуть вирішувати, чи вона підходить.

"Вона (жінка - ред.) пише заяву, що хоче стати на облік, надає документи (паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про одруження, народження дітей, закінчення навчального закладу, довідку з закладу де працює)", - зазначив Горбач.

Відповідаючи на запитання журналістів, про яку кількість військовозобов'язаних ідеться, Куценко підтвердив, що це приблизно 10 мільйонів людей.

На брифінгу додали, що це не пов'язано з можливою агресію РФ.

Зазначимо, жінки низки професій повинні будуть стати на військовий облік. 17 грудня набрав чинності наказ Міністерства оборони про перелік відповідних спеціальностей. У переліку є такі професії, як програмісти, лікарі, юристи, журналісти, музиканти, соціальні працівники, бухгалтери, співробітники ресторанів і готелів тощо. Закон поширюється на українок віком від 18 до 60 років.

Наказ та повний список професій можна переглянути тут.
 

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ЗСУ
військовий облік
Повітряні Збройні Сили України
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