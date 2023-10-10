Чи справді Папа говорив про відкритість до благословення одностатевих пар: пояснюємо

Про що у тексті:

Що зумовило обговорення

Реакція Апостольської столиці на запити кардиналів

Розбираємо відповідь Папи: Чи благословляє таки Католицька Церква одностатеві шлюби

Що зумовило обговорення

У липні 2023 року кардинали з п’ятьох континентів — Вальтер Брандмюллер (Німеччина), Раймонд Лео Берк (США), Йосиф Чень (Гонконг), Хуан Сандовал Іньїгес (Мексика) і Робер Сара (Гвінея), передали Папі Франциску та Дикастерію віровчення (відділ Римської курії) п’ять питань у формі "dubia". Така форма вимагає конкретну закриту відповідь — "так" або "ні". Питання від кардиналів стосувалися теми доктрини та моралі у вченні Церкви, одне з них — про благословення гомосексуальних пар. Втім відповідь Папи Франциска відходила від класичного формату. Кардинали отримали розгорнуту відповідь на семи сторінках. Така форма і зміст листа, за словами єпископів Римської Церкви, лише поглибила сумніви, то у серпні цього ж року, вони повторили запит "dubia" з вимогою до Папи відповісти лише "так" або "ні". Не отримавши зворотної реакції, кардинали оприлюднили свого листа Папі з цими ж питаннями. Втім не прикріпили отриманих відповідей понтифіка.

Реакція Апостольської столиці

Префект Дикастерію віровчення, кардинал Віктор Мануель Фернандес, різко розкритикував кардиналів за те, що вони не опублікували відповідей Папи на першу версію свого запиту — як повідомляє Catholic News Agency. А тим паче — зробили це напередодні Синоду про синодальність (Тобто, асамблея єпископів у питаннях виміру Церкви. На момент виходу цього матеріалу, Синод вже відбувся, де єпископи не дали відповіді на питання, пов’язані із ЛГБТ). Пряма мова Фернандеса з перекладу звучить так: "Замість того, щоб опублікувати ці відповіді, вони тепер публікують нові питання — так, немов Папа — їхній хлопчик на побігеньках (досл. "раб для доручень")". Раніше єпископи, що представляють п’ять континентів, аргументували це тим, що не публікували відповідей Папи, бо не бачили доречності поширювати листа понтифіка, який адресувався особисто кардиналам. Тож Ватикан вирішив оприлюднити ті відповіді Папи Франциска на перший запит "dubia". Далі розберемо те саме питання і відповідь понтифіка про благословення одностатевих шлюбів.

Розбираємо відповідь Папи: Чи благословляє таки Католицька Церква одностатеві шлюби

Саме питання звучить так: "Чи може Церква відступати від цього "принципу", вважаючи його, всупереч тому, що вчить Veritatis splendor 103, лише ідеалом і приймаючи як "можливе благо" об'єктивно гріховні ситуації, такі як союзи з особами однієї статі, не порушуючи при цьому об'явлену доктрину?"

За перекладом Vatican News ми з’ясовуємо, що дослівно сказав Папа. Ще на початку понтифік відповідає, що Католицька Церква має чітке поняття подружжя: це винятковий, стабільний і нерозривний союз між чоловіком і жінкою, природно відкритий на народження дітей. У такому випадку це визнається "подружжям" та є істинним у Церкві. Інші форми союзу партнерів, які можуть суперечити цьому переконанню і виходити за межі традиційного для Церкви подружжя, не є шлюбом, а отже, Католицька Церква відмовляється від будь-яких обрядів чи священнодійств для такого союзу.

Однак, далі йдеться про те, що священники не мають втрачати пастирської милосердної любові до людей. Якщо пара прийшла за благословенням до священника, справа душпастиря — "належним чином розпізнати, чи існують форми благословення, про які просять одна або кілька осіб, які не несуть помилкового уявлення про подружжя. Адже коли хтось просить благословення, він висловлює прохання до Бога про допомогу, благання, щоб могти жити краще, довіру до Отця, Який може допомогти нам жити краще." У Церкві це означає, що священник, як духовний наставник, не має права проігнорувати сигнали - проблеми та біди, з якими зіштовхнулася людина. Тим паче якщо пара хоче взяти шлюб у Церкві, схоже, для партнерів важливо побудувати свій союз перед Господом. Знову ж таки, якщо гомосексуальна пара прийшла до священника за благословенням, це не означає, що Церква має давати дозвіл на цей шлюб, а запропонувати душпастирський супровід для цих людей, духовну допомогу. Далі у відповіді Папа Франциск додає, що так чи інакше, рішення за конкретних обставин не мають ставати нормою, а канонічність таки має зберігати свій зміст і форму.

Тож у відповіді Папи Франциска, згідно із перекладом, нічого не йдеться про благословення, а про душпастирську місію священника і милосердя до людей, які звернулися до священнослужителя.