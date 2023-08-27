Чи стануть шведські CV90 основними БМП ЗСУ: характеристики та історія створення

Еспресо розповість, чим цікаві ці БМП, що при певних модифікаціях мають потужність легкого танку, які їх характеристики та чому виробництво CV90 в Україні може допомогти ЗСУ у війні з російськими агресорами.

Історія створення

Фото: Reuters

Ще в 1980-х роках у Швеції розпочали розробку нового сучасного БМП. Головною метою було створити бойову машину, яка б відповідала вимогам швидкого реагування на полі бою, мала б високий рівень мобільності та захисту, і була б придатною для різних бойових завдань. Шведи назвали її просто – Stridsfordon 90 (перекладається, як бойова машина), скорочено – Strf 90. Англійською її називаються – Combat Vehicle 90 (скорочено – CV 90).

З 1984 року розробкою першого прототипу Strf 90 займалася фірма Hägglunds, що належить британській BAE Systems, на замовлення сухопутних військ Швеції для сімейства бойових машин різного призначення на єдиному шасі (тобто як для БМП, так і для легких танків). Серійне виробництво CV90 стартувало майже за десять років – у 1993 році. З того часу всього було випущено близько 1,2 тис. машин у різних модифікаціях. Цікаво, що більшу частину з них експортували до інших країн, але у самій Швеції є сотні цих БМП.

У CV90 сім поточних та ще три перспективні оператори, включно з Чехією, Словаччиною та Україною. Ціна за контрактом 2022 року з Чехією – 10,12 млн євро за одну Strf 90 при замовленні 246 машин.

Характеристики БМП CV 90

Фото: Вікіпедія

Ключовою характеристикою CV 90 є поєднання високої маневровості, озброєння та бронювання, що робить цю БМП ефективною на сучасному полі бою. Є декілька модифікацій цих машин, наприклад: CV 9040 (базова модель), CV 90120 (з більшим калібром гармати), CV 90105 TML (з танковою баштою), CV 90 Armadillo (з покращеним бронюванням та захистом від вибухів), CV 90120-T (з протитанковими ракетами), CV 90 ARV (бронетягач), CV 90 AA (оснащена зенітними ракетами) та інші.

Як головне озброєння використовуються 40-мм автоматична гармата Bofors L70, 30-мм автоматична гармата Bushmaster II або 35-мм — Bushmaster III. Бронювання складається з керамічної аплікаційної броні, яка має захищати від снарядів калібром до 30 мм.

Загальні технічні характеристики Strf 90:

Маса – 23-37 т;

Довжина – 6,55 м;

Ширина – 3,1 м;

Висота – 2,7 м;

Екіпаж – 3 (командир, навідник, водій) ;

Десант – 7-8 бійців;

Озброєння – 40-мм автоматична гармата Bofors L/70 або 35-мм автоматична гармата L/50 Bushmaster (експортні моделі MkIII та MkIV); 30-мм автоматична гармата L/40 Bushmaster (експортні моделі MkI та MkII);

Вторинне озброєння – 7,62-мм кулемет Ksp m/39, 6 × 76 мм гранатометів;

Приціл – денний і нічний тепловізорний, з лазерним далекоміром;

Двигун – 14-л дизельний Scania DS14 I6 або 16-л дизельний DC16 V8;

Потужність – 550-1000 к.с. (410-745 кВт) ;

Оперативний діапазон – 320 км;

Максимальна швидкість – 70 км/год.

Головне призначення цієї БМП – забезпечення та підтримка піхоти на полі бою. Ці транспортні засоби розроблені для перевезення піхоти та надання їй захисту під час бойових операцій. Бронетранспортер CV 90 дозволяє швидко та безпечно доставляти піхоту на місце виконання завдань. Також вони оснащені потужним озброєнням, яке може вести вогонь на наземні та повітряні цілі. Це допомагає піхоті відбивати атаки ворожих сил, а також підтримувати наступальні операції. Крім цього, деякі БМП можуть бути переобладнані для використання як амбулаторні машини для евакуації поранених з поля бою.

Чим особлива БМП Strf 90

Фото: АрміяInform

Коли порівнюють різні БМП між собою, то з одного боку, CV90 має традиційні параметри щодо броні й вогневій потужності, але з іншого – вирізняється своїм революційним шасі CV90 з технологіями "Формули-1". Ключовим для кожної машини є сама платформа, тобто шасі. Від цього залежить і рівень бронювання, і озброєння, і маневровість.

У CV90 двигун у передній частині зміщений вправо, башта по середині, десантне відділення у кормі. Але головне – це підвіска, яка розрахована на вагу близько 40 тонн. Це дає можливість встановленню високого рівня захисту та великого десантного відділення на 8 бійців.

Але головне ноу-хау – це використання активного демпфірування на торсіонній підвісці – Active Damping. Вперше ця технологія була використана на болідах "Формули-1". Простими словами кажучи, ця підвіска адаптується до покриття, швидкості машини та заздалегідь адаптує жорсткість в залежності від потреби. Це дозволяє значно збільшити плавність руху на бездоріжжі, збільшити середню швидкість на 40%, підвищити точність вогню на ходу та комфорт екіпажу та десанту.

Де застосовували

Фото: Вікіпедія

Бойові машини піхоти CV 90 були застосовані в різних конфліктах і операціях у різних країнах. Крім Швеції, ці машини також використовують в Норвегії, Фінляндії, Швейцарії, Нідерландах та інших країнах. За своїми характеристиками, Strf 90 схожі до американських БМП M2 Bradley, але шведські машини можуть перевозити більше десантників і мають кращу маневровість.

Щодо їх ефективності на полі бою, CV 90 отримали позитивні відгуки щодо своєї мобільності, бронезахисту та бойової ефективності в умовах реальної війни. Як приклад, операції в Афганістані. Декілька країн, зокрема Норвегія та Нідерланди, використовували CV 90 в Афганістані. Вони забезпечували підтримку піхоти, проводили розвідку, а також брали участь в бойових операціях. Також ці машини брали участь у миротворчих місіях.

Скільки їх в Україні та чому вони стануть основними БМП ЗСУ

Фото: Försvarsmakten

Strf 90 – це одні з найкращих БМП, які є зараз доступними на ринку бронемашин. Ще до повномасштабної війни, ЗСУ мали намір замінити радянські БМП-1 та БМП-2 на щось сучасніше. Такі плани були оголошені ще у 2020 році. Експерти порівнювали різні моделі і, зокрема, українські розробки, однак дійшли висновку, що саме шведські БМП можуть бути найкращим варіантом для ЗСУ.

У січні 2023 року шведський уряд погодився передати Україні близько 50 машин CV 90 та декілька САУ Archer. ЗСУ отримали модифіковану версію БМП – CV9040C. Ця модифікація використовується для підтримки піхоти та боротьби з бронетехнікою. В цій моделі більший калібр гармата (40-мм), що дозволяє ефективніше долати броньовані цілі. Вже у кінці червня, Strf 90 були задіяні ЗСУ в боях поблизу Бахмуту.

Фото: АрміяInform

15 червня Україна, Чехія та Словаччина під час чергової зустрічі "Рамштайн" підписали меморандум про наміри щодо співробітництва у закупівлі та експлуатації бойової машини піхоти CV90. Тоді мова йшла про 1000 таких БМП. Оборонний гігант BAE Systems, який розробив ці машини, відкриє офіс в Україні, щоб розгорнути ремонт та виробництво озброєння та військової техніки. Під час робочого візиту президента України Володимира Зеленського до Швеції 19 серпня 2023 року підписано декларацію про наміри стосовно спільного виробництва й обслуговування шведських бойових машин піхоти CV90.

"CV90 є високоефективною та сучасною бойовою машиною, Україна та Швеція переконані, що подальше співробітництво щодо платформи CV90 буде взаємовигідним. Таким чином, ця заява про наміри свідчить про прагнення України та Швеції посилити співробітництво щодо виробництва, експлуатації, підготовки операторів та обслуговування платформи CV90", - повідомили в Офісі президента України.

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Все це говорить нам про те, що в найближчій перспективі, ЗСУ очікує якісне оновлення і перехід саме на шведські бойові машини. Якщо говорити про ціну, то таке оновлення може коштувати близько 10 млрд доларів. Звісно, що 1000 машин за місяць чи навіть за рік не вийде зробити, тому цей проєкт може тривати роками, але у перспективі може значно збільшити бойову міць ЗСУ і допомогти Україні здолати ворога.