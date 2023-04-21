Що відбулося тоді? Я вважаю, що це був другий (мирний) етап Революції Гідності. У 2014 році люди вийшли, вимагаючи не лише справедливості чи повернення до Європи. Люди вийшли за зміну системи влади в країні. У 2019 році, люди вимагали тих самих змін. Правда, з однією великою відмінністю. У 2019 році змінився суспільний договір. І тоді він звучав так: "Даймо цьому хлопцеві шанс, а якщо йому не вдасться, ми виїдемо з цієї країни".

Головною проблемою держави в той момент була не корупція, як багато хто вважає, чи бідність. Головною проблемою був катастрофічний розрив людини та держави.

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Війна змінила суспільний договір і дозволила консолідувати суспільство навколо держави. Вперше за 30 років основна частина суспільства стала асоціювати себе з державою. Це величезна ціна, яку ми платимо за цю війну і найстрашніше: втратити цю єдність

Війна змінила суспільний договір і дозволила консолідувати суспільство навколо держави. Вперше за 30 років основна частина суспільства стала асоціювати себе з державою. Це величезна ціна, яку ми платимо за цю війну і найстрашніше: втратити цю єдність.

Після війни до політиків буде три питання:

Що ти робив з 24.02.22?

Чи маєш ти моральне право займатися відбудовою?

Чи маєш ти інтелектуальні й моральні здібності, щоб витягнути нас з цієї економічної прірви?

Власне, від правильних чи неправильних відповідей на ці питання, залежатиме одна-єдина річ: чи вдасться нам нарешті закінчити Революцію Гідності. Бо після війни, суспільний договір "Даймо шанс, або ми втечемо звідси" нікуди не зникне і стане набагато страшнішим, ніж у 2019.

І наостанок. Будь-які примітивні ботокоменти буду видаляти. Проблеми, які нас чекають є настільки глобальними, що звести їх до баталій "Сам дурень" - означає точно попрощатися з додатковими 3-5 мільйонами людей.

На жаль, більшість чинних політиків саме до цього і хочуть звести дискусію.

Джерело

Про автора: Вадим Денисенко, політолог.

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