Чи вдасться нам нарешті закінчити Революцію Гідності
Чотири роки тому відбувся перший тур президентських виборів, на яких переміг Володимир Зеленський
Що відбулося тоді? Я вважаю, що це був другий (мирний) етап Революції Гідності. У 2014 році люди вийшли, вимагаючи не лише справедливості чи повернення до Європи. Люди вийшли за зміну системи влади в країні. У 2019 році, люди вимагали тих самих змін. Правда, з однією великою відмінністю. У 2019 році змінився суспільний договір. І тоді він звучав так: "Даймо цьому хлопцеві шанс, а якщо йому не вдасться, ми виїдемо з цієї країни".
Головною проблемою держави в той момент була не корупція, як багато хто вважає, чи бідність. Головною проблемою був катастрофічний розрив людини та держави.
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Війна змінила суспільний договір і дозволила консолідувати суспільство навколо держави. Вперше за 30 років основна частина суспільства стала асоціювати себе з державою. Це величезна ціна, яку ми платимо за цю війну і найстрашніше: втратити цю єдність
Війна змінила суспільний договір і дозволила консолідувати суспільство навколо держави. Вперше за 30 років основна частина суспільства стала асоціювати себе з державою. Це величезна ціна, яку ми платимо за цю війну і найстрашніше: втратити цю єдність.
Після війни до політиків буде три питання:
- Що ти робив з 24.02.22?
- Чи маєш ти моральне право займатися відбудовою?
- Чи маєш ти інтелектуальні й моральні здібності, щоб витягнути нас з цієї економічної прірви?
Власне, від правильних чи неправильних відповідей на ці питання, залежатиме одна-єдина річ: чи вдасться нам нарешті закінчити Революцію Гідності. Бо після війни, суспільний договір "Даймо шанс, або ми втечемо звідси" нікуди не зникне і стане набагато страшнішим, ніж у 2019.
І наостанок. Будь-які примітивні ботокоменти буду видаляти. Проблеми, які нас чекають є настільки глобальними, що звести їх до баталій "Сам дурень" - означає точно попрощатися з додатковими 3-5 мільйонами людей.
На жаль, більшість чинних політиків саме до цього і хочуть звести дискусію.
Про автора: Вадим Денисенко, політолог.
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