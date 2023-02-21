Чи вимагав Байден у Києві скальп Татарова або бороду Коломойського
Коли Кулеба скасував свій візит до Брюсселя, стало ясно, що свято наближається
І добре, що не поїхав. Краще хай буде біля Зеленського Кулеба, ніж вічне роздратування для американців, — Андрій Єрмак.
І я наче його в тусовці не бачив.
Сьогодні випадково попався мені на очі допис однієї влюбльонної у Володимира Олександровича:
- Як же жаль, що не може зустрітися ніяк наш президент із Сі Цзіньпінем. Він би його вмовив полюбити Україну.
Ну, ми не із наївних. І розуміємо, що подарунки у 500 мільйонів дядя Джо Байден привіз не Зеленському.
Він привіз їх Україні й народу, який бореться.
Він зробив такого крюка з Варшави не тільки, щоб позлити усі кремлівські майданчики.
Ви не уявляєте, як там зараз підгорає.
Це знак, у тому числі й тим, хто ще не встав у стрій допомоги Україні. Це знак Індії, Індонезії, Південній Африці
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Це знак, у тому числі й тим, хто ще не встав у стрій допомоги Україні. Це знак Індії, Індонезії, Південній Африці.
Та купі країн в Латинській Америці, які ще щось там думають про Путіна.
Ну, і це були вітання дядечкові Сі.
Це після того, як у Білому домі заявили про червоні лінії для Китаю.
Але все було спокійно і зворушливо.
На показ посмішки.
Дядечко обіймає сина.
Я навіть допускаю, що він не казав йому потім за кулісами:
- Вовчику, а поясни-но, чому це Резніков після такого зашквару не пішов у відставку, як було б у нормальній країні?
Я навіть допускаю, що добрий дядя Джо не зажадав скальпу Татарова чи бороди ІгорьВалєріча Коломойського.
Ні, цей візит для того, щоб показати сімейність наших стосунків.
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Росіян просто розриває, що до них за інструкціями тепер їздить лише бацька. І фсьо. Насправді лука їде щось випрошувати
Щоб на Москві захлинався Соловйов, що це Байден приїхав до свого васала з інструкціями.
Та ну — не судіть по собі. Їх просто розриває, що до них за інструкціями тепер їздить лише бацька. І фсьо. Насправді лука їде щось випрошувати.
А до нас Байден із подарунками.
Україна зі світом має тепер дуже рівні й родинні відносини.
Незважаючи на постійні намагання владоможців довести союзникам, що тутечки лише невмєняємі корумпанти.
Я надзвичайно задоволений візитом.
Боже, бережи Америку!
Слава Україні!
P.S. Ну і в ОПі знову почали кричати, що це вперше до нас приїздив американський президент.
Ех, які ж вони примітивні.
Про автора. Віктор Бобиренко, політолог
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