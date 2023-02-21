І добре, що не поїхав. Краще хай буде біля Зеленського Кулеба, ніж вічне роздратування для американців, — Андрій Єрмак.

І я наче його в тусовці не бачив.

Сьогодні випадково попався мені на очі допис однієї влюбльонної у Володимира Олександровича:

- Як же жаль, що не може зустрітися ніяк наш президент із Сі Цзіньпінем. Він би його вмовив полюбити Україну.

Ну, ми не із наївних. І розуміємо, що подарунки у 500 мільйонів дядя Джо Байден привіз не Зеленському.

Він привіз їх Україні й народу, який бореться.

Він зробив такого крюка з Варшави не тільки, щоб позлити усі кремлівські майданчики.

Ви не уявляєте, як там зараз підгорає.

Це знак, у тому числі й тим, хто ще не встав у стрій допомоги Україні. Це знак Індії, Індонезії, Південній Африці

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Це знак, у тому числі й тим, хто ще не встав у стрій допомоги Україні. Це знак Індії, Індонезії, Південній Африці.

Та купі країн в Латинській Америці, які ще щось там думають про Путіна.

Ну, і це були вітання дядечкові Сі.

Це після того, як у Білому домі заявили про червоні лінії для Китаю.

Але все було спокійно і зворушливо.

На показ посмішки.

Дядечко обіймає сина.

Я навіть допускаю, що він не казав йому потім за кулісами:

- Вовчику, а поясни-но, чому це Резніков після такого зашквару не пішов у відставку, як було б у нормальній країні?

Я навіть допускаю, що добрий дядя Джо не зажадав скальпу Татарова чи бороди ІгорьВалєріча Коломойського.

Ні, цей візит для того, щоб показати сімейність наших стосунків.

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Росіян просто розриває, що до них за інструкціями тепер їздить лише бацька. І фсьо. Насправді лука їде щось випрошувати

Щоб на Москві захлинався Соловйов, що це Байден приїхав до свого васала з інструкціями.

Та ну — не судіть по собі. Їх просто розриває, що до них за інструкціями тепер їздить лише бацька. І фсьо. Насправді лука їде щось випрошувати.

А до нас Байден із подарунками.

Україна зі світом має тепер дуже рівні й родинні відносини.

Незважаючи на постійні намагання владоможців довести союзникам, що тутечки лише невмєняємі корумпанти.

Я надзвичайно задоволений візитом.

Боже, бережи Америку!

Слава Україні!

P.S. Ну і в ОПі знову почали кричати, що це вперше до нас приїздив американський президент.

Ех, які ж вони примітивні.

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Про автора. Віктор Бобиренко, політолог

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