Зеленський, безпековий форум у Мюнхені і шерпи
Я теж радію зараз за нашого президента. Але хочу нагадати: шерпами у Зеленського Залужний і ЗСУ. Усе громадянське суспільство України
Джомолунгма — найвища вершина світу і ми ще в школі зазубрювали її висоту — 8848 метрів.
Як правило, про гору кажуть: Джомолунгма або Еверест.
Я колись писав у школі есе про полковника Евереста і довго вивчав його біографію.
Він був начальником геодезичної служби Британії в Індії у 19 столітті.
І ось коли його підлеглі довели, що Пік XV в Гімалаях є найвищою вершиною світу, вони назвали його ім’ям свого шефа.
Сподіваюся — в премії їм не відмовили.
Так полковник став горою.
Першим вершини Евереста дістався альпініст Едмунд Гілларі, який цим увіковічиі своє ім’я. І королева зробила його лицарем.
І ніхто не знає, що коли Ед Гілларі підіймався з прапором на пік, рюкзак зі спорядженням тягнув невідомий нікому шерп.
І усі сходження на вершини досі роблять (і прославляють себе) мужні та несхитні альпіністи.
А прилади, спорягу і хавчик тягнуть на собі шерпи.
Так і в політиці.
Сьогодні щорічний безпековий форум у Мюнхені. Там було багато виступів. І про Україну говорили найбільше.
Дуже вдалим був виступ Зеленського.
Дууууже.
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Хочу нагадати: шерпами у Зеленського Залужний і ЗСУ. Усе громадянське суспільство України. Народ надривається, щоб Зеленський міг бути на "ти" з Шольцом і Макроном. І я тривожуся: чи розуміє Володимир Олександрович роль шерпів в історії?
Спічрайтери у Володимира Олександровича — обзаздришся. Але головне у його виступі було: "Дякую, Олаф. Дякую, Емануель".
Зеленський дав усім зрозуміти, що він на "ти" з лідерами двох наймогутніших країн Європи.
Якщо він ще казатиме згодом: "Як справи, Ріші?", "Де авіаносці, Джо?", - то це шах і мат Росії.
А якщо він ще колись скаже: "Заткни тому відморозку пельку, Сі!", - світ стане точно іншим.
Усі зараз радіють за могутність нашого президента. Оце вплив, оце хватка. Найвеличніший.
Я теж радію зараз за нашого президента.
Але хочу нагадати: шерпами у Зеленського Залужний і ЗСУ.
Усе громадянське суспільство України.
Народ надривається, щоб Зеленський міг бути на "ти" з Шольцом і Макроном.
І я тривожуся: чи розуміє Володимир Олександрович роль шерпів в історії?
І пам’ятайте: першим на Еверест зійшов шерп Тенцинг Норгей.
Про автора. Віктор Бобиренко, політолог
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