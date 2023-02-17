Джомолунгма — найвища вершина світу і ми ще в школі зазубрювали її висоту — 8848 метрів.

Як правило, про гору кажуть: Джомолунгма або Еверест.

Я колись писав у школі есе про полковника Евереста і довго вивчав його біографію.

Він був начальником геодезичної служби Британії в Індії у 19 столітті.

І ось коли його підлеглі довели, що Пік XV в Гімалаях є найвищою вершиною світу, вони назвали його ім’ям свого шефа.

Сподіваюся — в премії їм не відмовили.

Так полковник став горою.

Першим вершини Евереста дістався альпініст Едмунд Гілларі, який цим увіковічиі своє ім’я. І королева зробила його лицарем.

І ніхто не знає, що коли Ед Гілларі підіймався з прапором на пік, рюкзак зі спорядженням тягнув невідомий нікому шерп.

І усі сходження на вершини досі роблять (і прославляють себе) мужні та несхитні альпіністи.

А прилади, спорягу і хавчик тягнуть на собі шерпи.

Так і в політиці.

Сьогодні щорічний безпековий форум у Мюнхені. Там було багато виступів. І про Україну говорили найбільше.

Дуже вдалим був виступ Зеленського.

Дууууже.

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Хочу нагадати: шерпами у Зеленського Залужний і ЗСУ. Усе громадянське суспільство України. Народ надривається, щоб Зеленський міг бути на "ти" з Шольцом і Макроном. І я тривожуся: чи розуміє Володимир Олександрович роль шерпів в історії?

Спічрайтери у Володимира Олександровича — обзаздришся. Але головне у його виступі було: "Дякую, Олаф. Дякую, Емануель".

Зеленський дав усім зрозуміти, що він на "ти" з лідерами двох наймогутніших країн Європи.

Якщо він ще казатиме згодом: "Як справи, Ріші?", "Де авіаносці, Джо?", - то це шах і мат Росії.

А якщо він ще колись скаже: "Заткни тому відморозку пельку, Сі!", - світ стане точно іншим.

Усі зараз радіють за могутність нашого президента. Оце вплив, оце хватка. Найвеличніший.

Я теж радію зараз за нашого президента.

Але хочу нагадати: шерпами у Зеленського Залужний і ЗСУ.

Усе громадянське суспільство України.

Народ надривається, щоб Зеленський міг бути на "ти" з Шольцом і Макроном.

І я тривожуся: чи розуміє Володимир Олександрович роль шерпів в історії?

І пам’ятайте: першим на Еверест зійшов шерп Тенцинг Норгей.

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Про автора. Віктор Бобиренко, політолог

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