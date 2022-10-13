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OPINION

Чи закінчиться ця війна звичним "горе переможеним"?

Володимир Гевко
13 жовтня, 2022 четвер
16:21
Погляд Володимир Гевко

Цинічний парадокс війни полягає у тому, що для того, щоб починати миритись з ворогом — треба його якнайбільше убити

Концепція Vae victis - горе переможеним — завершувала практично усі війни до першої світової включно.

У війнах всіх штибів і калібрів протягом всієї історії людства переможені країни, території чи міста давали на декілька днів на відкуп переможцям, котрі вважали своїм правом награбувати трофеїв, зґвалтувати все, що рухається, реалізувати всі види помсти, які тільки бажала їх покалічена війною свідомість і моральний стан.

Першим водорозділом між Vae victis і цивілізованим способом завершення війни стала Друга світова. Американці з британцями як тільки війна закінчилась — одразу втратили інтерес до тих, хто в них ще місяць тому стріляв і у кого стріляли вони

Навіть з Версальського договору, угоди, котра ознаменувала завершення Першої світової війни — зробили акт приниження Німеччини, яку заставили пороздавати свої землі, відмовитись від армії й флоту та платити височезні репарації. До чого це потім привело — це вже інша тема.

Першим водорозділом між Vae victis і цивілізованим способом завершення війни стала Друга світова. Берлін, як відомо, взяли союзницькі війська СРСР, Британії, США та інших країн — але про тиждень масових безчинств, ґвалтувань і грабувань відомо тільки з боку Червоної армії. Американці з британцями як тільки війна закінчилась — одразу втратили інтерес до тих, хто в них ще місяць тому стріляв і у кого стріляли вони.

Найпоказовішим прикладом відношення до переможених є Японія. Як відомо, японці були союзниками Гітлера і воювали з американцями, напад на Перл-Харбор, багаторічне знущання з полонених американців і оце все. А із СРСР в японців був підписаний договір про ненапад, який СРСР порушив і напав на Японію 9 серпня 1945-го року. На країну, яка вже збиралася капітулювати й зробила це менше, аніж через місяць. І якщо після капітуляції Японії американці, які воювали з ними майже 5 років — провели Токійський трибунал над генералами, а всіх полонених просто відпустили додому, то СРСР, який воював з японцями менш як місяць — відправив безліч полонених японців в табори й на свою територію в якості безкоштовної робочої сили. Уявіть, полонені японці навіть працювали в Україні й відбудовували підприємства, до руйнацій яких вони не мали жодного стосунку.

Марно очікувати, що після завершення війни американці і європейці перестануть розмовляти з рускими на сто років. Ні, вони вже навчились завершувати війни цивілізовано

До чого я це все веду. Ми тут надаємо Росії та росіянам масштабних історичних цілей та воєнної стратегії, але більшість з них тупо не відстрелюють, нащо вони воюють. І єдине, що вони вміють на тимчасово окупованих територіях — це робити "горе переможеним". Грабувати, гвалтувати, знущатись і вбивати без розбору цивільних. Це тактика усіх варварів минулого і реліктових варварів, котрі збереглись до нашого часу — росіян.

Тому марно очікувати, що після завершення війни американці і європейці перестануть розмовляти з рускими на сто років. Ні, вони вже навчились завершувати війни цивілізовано. Особливо ті, в яких безпосередньої участі не беруть. Вже через декілька років, пацифікувавши Росію і росіян, вони відновлять з ними дипломатичні, економічні та політичні стосунки. Як відновили з японцями, німцями, італійцями та іншими. Важче буде нам — носіям безпосередньої травми та супермотивованим на помсту до десятого коліна. Як ми поведемо себе потім — для мене ціла загадка. Цілком можливо, що просто забудемо років за двадцять, як забули вже грузини, яким ми зараз дивуємось, як вони так можуть пускати їх до себе.

Але до того ще треба дожити, так. Цинічний парадокс війни полягає у тому, що для того, щоб починати миритись з ворогом — треба його якнайбільше убити, щоб цю війну припинити та отримати шанс на "після війни".

Джерело

Про автора: Володимир Гевко, маркетолог, блогер

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