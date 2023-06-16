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OPINION

Чи "з’їсть" Зеленський Кличка?

Марина Данилюк-Ярмолаєва
16 червня, 2023 п'ятниця
17:49
Погляд Марина Данилюк-Ярмолаєва

Хто контролює Київ, той контролює Україну. Це знають наші вороги уже тисячу років. У кого в руках київські потоки грошей — той може виграти будь-які вибори. Це знає кожен український політик

Команда Володимира Зеленського завжди була на ножах зі столичним мером Віталієм Кличком. Будь-яка активність зоряного спортсмена і досвідченого політика викликала ревнощі з боку Офісу президента України. Інколи це доходило до абсурду і трагічних наслідків.

Варто нагадати, як у грудні 2021 року, незадовго до повномасштабного вторгнення, міське керівництво Києва вирішило створити штаб територіальної оборони й почати тренувати киян на командно-штабних навчаннях. Заради популяризації такої ідеї молодший брат мера Володимир Кличко — колишній чемпіон світу за версіями IBF, WBO, IBO та WBA подавав заяву про приєднання до бригади територіальної оборони міста Києва. 

Однак тоді замість того аби скоординувати зусилля з двома чемпіонами — провладні інфлюєнсери говорили про піар і бажання хайпонути на виборах двох Кличків. Час було упущено — і через опір Міноборони та ОПУ добровольці-кияни змушені були опановувати мистецтво війни уже в безпосередніх боях з елітною російською десантурою за Бучу, Ірпінь, а далі за Харківщину та Бахмут. 

Всі чотири роки команда "Слуг народу" не полишала мети "смачно з’їсти" Кличка і поставити на місто з бюджетом під 70 мільярдів свого "надежного человечка". В ідеалі команда влади прагнула повторити успіх команди Віктора Януковича з заміною мера Леоніда Черновецького на свого голову КМДА Олександра Попова. 

Однак місцеві вибори 2020 року лише зацементували успіх Кличка та його партії у столиці, та виколупувати політичного опонента із крісла стало тяжче. 

Уперше про заміну Кличка на "зальотного ставленика, а не того, якого обрали кияни" сам мер заговорив 16 серпня 2021 року. Тоді на це місце ОПУ дуже активно тягнув на той час міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова. Однак урядовець страшно не палав бажанням піти на цю посаду ще й за умов страшної політичної нелояльності на місцевому рівні — і згодом йому дали спокій.

Спроба змістити Кличка номер два була уже на піку серйозних розмов західних розвідок з розмітками на картах, як окупанти братимуть Київ за три дні. Тоді ОПУ прагнуло замінити Кличка, який заговорив про потребу тероборони, на першого заступника КМДА Олексія Кулебу. Однак той відхрестився від такого підвищення і сказав, що "без мене одружили".

На деякий час, коли під Києвом лунали артилерійські дуелі, а західні розвідки допускали спробу номер два піти на столицю, ідея замінити Кличка на ручну "зелену жабу" дещо відійшла на задній план. Офіс президента був змушений мовчки терпіти обійми мера Києва з Шольцем, міністром оборони Пісторіусом. І навіть мовчки проковтнути квітневу зустріч нелюбого мера із державним секретарем США Ентоні Блінкеном. 

Привід знову потрусити Кличка з’явився після трагедії проти ночі на 1 червня. Тоді біля зачиненого укриття в Деснянському районі від уламків ракет загинуло троє людей. Тож молоді тигрові акули від влади вирішили відкусити голову політичному опоненту. 

Правда тут, влада Зеленського сама ж і потрапила у власний капкан. Річ у тім, що президент у жовтні 2022 утворив у Києві військово-цивільну адміністрацію. Шостий стверджував, що наголошував, що нею керуватиме професійний військовий. Що ВЦА створили для захисту столиці, щоб гарантувати оборону міста та блокувати ворогу підступи до столиці. "А після війни повернемо все назад", — казав гарант.

Однак Сергій Попко більше піарився в фейсбуці аніж реально перевіряв стан укриттів столиці за руку з мером — і тому рано чи пізно це мало вилитися в біду. 

То ж саме зараз влада тестує нового потенційного "зальотного кандидата", міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишина. Людина, яка мала б займатися в воєнний час оборонними підприємствами, лазить по підвалах та укриттях разом із мером. 

"Де укриття? Це мер наш, знаєте мера?" — звертається на відео до перехожих Камишин, який для тотальної більшості киян абсолютний ноунейм. 

Далі план з заміни "чужака" на "свого" різко обвалився на питанні барабанів та електросковорідок. Бо з’явилася інформація про вже легендарні закупівлі барабанів і сковорідок за 750 тис. грн в укриття. А це пряма провина голів РДА — "слуг народу", яким місто виділило 1,2 млрд грн.

Так Кличко зміщує акцент із себе на голів РДА, бо це пряме підпорядкування президенту.

Епопея "зніми мера, якщо зможеш" матиме продовження. Аж надто в ОПУ не люблять Кличка і бояться вимоги західних партнерів не чіпати децентралізацію, інакше ніяких грошей на відбудову. 

Так само Зеленський і його команда отримали палкий привіт із Європарламенту.  Де чітко натякнули, що бачать, чують і не пропустять маніпуляції з корупцією в часи війни. 

Тож поки Зе-команда шукає варіанти, як вигризти нелюбих мерів, — самому лідеру натякають, що час запальних відео в патріотичних худі завершився. І треба багато працювати. Бо за гарні очі ні в НАТО, ні в ЄС не беруть.

Віталій Кличко не є ідеальним мером. За десять років його керування в столиці не з’явилося ані нових станцій метро, ані зручних розв’язок та мостів. Але він виграв вибори в один тур, має стійку більшість у міськраді та точно користується повагою киян за поведінку в часи війни. 

Колись влада Януковича поміняла Черновецького на зручного Попова, бо хотіла прибрати незручного опонента та монополізувати київські мільярди. Однак "своя людинка" не врятувала, коли на вулицю вийшов перший мільйон з вимогою прибрати негайно президента-диктатора. 

Спеціально для Еспресо

Про авторку. Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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