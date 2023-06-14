У Києві управління освіти закупило в укриття барабани за 900 тис. грн

Про це йдеться на сайті електронної системи публічних закупівель Prozorro.

"Музичні інструменти для психологічного розвантаження дітей в укриттях під час повітряних тривог", – йдеться в оголошені до тендера.

306 барабанів і 153 комплекти молоточків обійшлися райдержадміністрації у 891 174 грн.

Кожна одиниця тендера коштувала від 1900 до 3960 тисяч гривень.

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Повідомляється, що барабани різного діаметру та виготовлені з натуральної шкіри.

Фото: Prozorro

Договір Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації із постачальником було укладено 11 травня 2023 року.

Ситуація з укриттями в Києві

У ніч на 1 червня Росія здійснила черговий масований удар по Києву з використанням балістичних ракет. У Деснянському районі одним з укриттів, куди з початком повітряної тривоги побігли ховатися люди, було підземне приміщення поліклініки №3, однак там було зачинено. Внаслідок падіння уламків збитої ракети біля зачиненого укриття загинуло три людини.

Того ж дня президент України Володимир Зеленський пообіцяв покарати всіх винних у трагедії. Крім того, він провів засідання Ставки, де заявив, що відповідальними за це є голова МВС Ігор Клименко та міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін, та доручив перевірити всі укриття в Києві й по Україні.

Станом на 12 червня у Києві обстежено 4 655 укриттів, з них зачиненими виявилися 0,6%, непридатними до використання - 34,6%.