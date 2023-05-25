Про це він розповів в етері Еспресо.

"На початку широкомасштабного вторгнення у нас більшість процедур перестали бути конкурентними, бо ми розуміли, що нагальність потреб дуже висока і вона була більш важливою, аніж прозорість та відкритість. З осені ми поступово повертаємося до конкретних процедур і ми стикаємося з іншими викликами", - розповів Даценко.

Експерт зауважив, що було досить багато гіпотез щодо зниження ефективність роботи Prozorro після скасування аукціонів.

"Ми дійсно бачимо певне зниження - близько 1% економії було втрачено, це близько мільярда гривень за 3 місяці потенційної економії, яка могла б бути. Це досить великі кошти. З іншого боку те, що ми проаналізували й побачили, у невеликих закупівлях, можливо, трираундові аукціони не настільки ефективні, але все ж таки, аукціон варто повертати на великі закупівлі на суму понад 500 тис. грн. А маленькі - варто залишити зі спрощеною процедурою, без аукціону", - вважає проєктний менеджер Transparency International Ukraine.

Нині замовник сам призначає або відмовляється від аукціону. Тоді учасники роблять одну пропозицію та не конкурують чи торгуються між собою.

"Останні місяці повертаються обсяги закупівель. Якщо минулого року ми не бачили такого великого обсягу фінансів, вони спрямовувались на якісь першочергові потреби. Зараз є такі історії, які фігурують про закупівлі, що, можливо, вже не є доречними - закупівлі дорогих автомобілів, або закупівлі з можливими переплатами. Ми поступово бачимо, що ці негативні тренди, які в нас були до повномасштабного вторгнення частково повертаються, і це погано. Ми сподіваємося, що і держава, і суспільство будуть активно взаємодіяти, щоб це мінімізувати", - додав Даценко.