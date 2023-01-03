Про це йдеться на інтернет-порталі Міністерства економіки.

Зазначається, що від 3 січня всі торги у Prozorro проходитимуть без аукціону, остаточною буде тендерна позиція учасника. Перемагатиме той, хто дав найменшу ціну під час подання позиції.

"Як відповідь на блекаути, ми тимчасово скасували електронні аукціони. Від сьогодні всі торги, що будуть оголошені в Prozorro будуть проводитися без аукціону. Тобто тендерна пропозиція учасника є остаточною, і виграє той, хто дав найменшу ціну під час подання пропозиції. В умовах відключення живлення та інтернету, не всі учасники мали можливість торгуватися в аукціоні. В той самий час рівний доступ є ключовим принципом публічних закупівель. Ми повернемо аукціони, як тільки ситуація стабілізується", - розповіла перший віцепрем’єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко.

Зміна застосована на період дії правового режиму воєнного стану в Україні.

Також вона зазначила, що плануються і постійні зміни у роботі аукціонів - наприклад, вони можуть стати опціональними, якщо тендери без аукціонів будуть ефективнішими в окремих напрямках.

"Було багато дискусій, чи потрібні аукціони для складних предметів закупівлі, наприклад, будівництва. Директивами ЄС передбачено, що аукціони мають бути опціональними. На вимогу World Bank Ukraine ми реалізовуємо окрему процедуру, в якій аукціони будуть опціональними, тобто на рішення замовника. Тому через 1-2 місяці подивимося на цифри, якщо підтвердиться, що в різних категоріях закупівель стратегія тендеру без аукціону може бути більш ефективною, повернемо аукціони як опціональний інструмент торгів для всіх закупівель", - пояснила Юлія Свириденко.

Окрім того, відтепер закупки на потреби ЗСУ - пікапи, вантажний транспорт, швидкі та інше - можна здійснювати без урахування вимог локалізації.

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