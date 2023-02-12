"Європейська Солідарність" закликає повернути тендери через Prozorro

Про це мовиться на сайті партії "Європейська солідарність".

"Політична партія "Європейська Солідарність" має нульову толерантність до корупції, ми завжди були і є прибічниками відкритих закупівель через Prozorro, чого б це не стосувалося – чи закупівлі яєць в Міністерстві оборони, чи закупівлі макаронів для дитячих садків. Ми вважаємо, що саме конкурентний механізм торгів має визначати об’єктивну ціну товарів та послуг", - поінформувала пресслужба.

Так, з огляду на резонанс навколо політичної маніпуляції щодо 205 кілограмів макаронів і 22345 гривень партія закликала міську владу Рівного:

1. Зупинити закупівлю, що була зроблена за умов неявки учасників торгів і конкурентних тендерних пропозицій.

2. Оголосити новий тендер на закупівлю.

"А також ми закликаємо виробників і постачальників макаронних виробів відгукнутися на новий тендер та вийти зі своїми пропозиціями, щоб дитячі садочки отримали ці макаронні вироби за результатами конкурентних торгів. Звертаємось до громадськості стежити за цим процесом і усіляко обстоювати використання механізму Prozorro", - резюмували в "ЄС".