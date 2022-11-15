Чисельність населення Землі перевищила 8 мільярдів
За даними Організації об'єднаних націй чисельність населення на Землі досягла 8 мільярдів людей
Про це повідомляє ООН.
За підрахунками організації, чисельність населення Землі сягнула 8 млрд людей. За останні 11 років вона збільшилася на 1 млрд.
Найбільше людей живе у Китаї, де мешкає 17,9% населення Землі (1,43 млрд), та в Індії - 17,8% (1,42 млрд).
За оцінками ООН, чисельність населення Землі досягне позначки 9 млрд до 2037 року, 10 млрд - до 2058-го.
У 1960 році населення Землі воно складало 3 млрд осіб. До 2011 року населення зросло до 7 млрд людей.
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