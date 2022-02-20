"Читає написане, сам у це не вірить", - письменник Андрій Кокотюха про виступ Зеленського у Мюнхені

Про це літератор написав 20 лютого у себе на фейсбуці, передає Еспресо.TV.



"Вісім років тому в цей день у центрі Києва третій день поспіль гинули люди. Де був Зеленський, що думав про це і чи думав? Я не знаю, де він був. Але йому точно було пофіг. Як мільйонам громадян України, яким сьогодні "какая разница". Потім Зеленському стало не пофіг - і в його ближньому колі з'явилися недоторкані. Ті, хто наказував зачищати Майдан. Ті, хто готовий здатися Росії. Ті, кого відмазують на слідстві та в судах", - зазначив Кокотюха.



"І ось тепер Зеленський виступає в Мюнхені. Читає написане, сам у це не вірить. Жодного закиду в бік Росії. Зате претензії до колективного Заходу. Лякає неіснуючою ядерною зброєю, хоча не так давно бідкався: якщо виділяти гроші на армію - це що, дороги не будувати? А ще ж треба мільйон дерев, смартфони пенсіонерам, усе таке...", - продовжив Андрій Кокотюха.



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Сьогодні, 20 лютого 2022 року, у день вшанування Герої Небесної Сотні, прозаїк закликав чинного главу держави "без папірчика, щиро, від себе пояснити, за що гинули люди в Києві вісім років тому".



"Коротше, я не вірю в його щирість. Написано красиво, я теж так можу. Але важливо, не хто пише - а хто читає. І в що читаючий вірить", - підсумував письменник.





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