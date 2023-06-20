Про це він зазначив на своїй сторінці у Facebook.

"Я в порядку", - написав ірландський дослідник.

Він попросив не спекулювати та не висловлювати власних припущень про те, хто ще перебуває на борту зниклого підводного апарата, оскільки це "дуже нетактовно".

"Я вже бачив деякі коментарі в соціальних мережах, які є вкрай недоречними та нечутливими", - додав дослідник.

Рорі Голден подякував усім, хто намагався звʼязатися з ним. Він також зазначив, що зараз вся команда зараз зосереджена на очікуванні рятувальників, і попросив "думати позитивно", зазначивши, що команда батискафа налаштована так само.

Ірландське видання "Irish Sun" повідомляє, що Голден був першим з ірландських дайверів, які спускалися до уламків "Титаніка" з 2000 року.

Пошуки батискафа, зниклого під час експедиції до уламків "Титаніка", розгорнулися приблизно за 900 миль від мису Кейп-Код на атлантичному узбережжі США. Сполучені Штати Америки та Канада відправили літаки з метою виявлення підводного апарату.

Згодом берегова охорона США підтвердила, що на борту зниклої субмарини було пʼятеро людей. OceanGate, одна з небагатьох компаній, що пропонують поїздки для спостереження за руїнами, підтвердила, що запущено велику пошукову місію, щоб безпечно повернути екіпаж.

Зазначається, що субмарина OceanGate - "Титан" - вміщує одного пілота та чотирьох пасажирів, а запас кисню розрахований на 96 годин.