Туристичний підводний човен для екскурсій на затонулий "Титанік" зник в Атлантичному океані

Про це інформує BBC.

Скільки людей перебувало на туристичному підводному човні в момент зникнення невідомо. За інформацією берегової охорони Бостона, пошуково-рятувальна операція наразі триває.

BBC зазначає, що невеликі підводні апарати час від часу беруть туристів і експертів, щоб відвезти їх на огляд уламків "Титаніка". Такі поїздки коштують десятки тисяч доларів. Одне занурення на "Титанік", включно зі спуском і підйомом, займає близько восьми годин.

Довідково. Затонулий корабель "Титанік" знаходиться на глибині 3800 м на дні Атлантичного океану, що в приблизно 600 км від узбережжя Ньюфаундленду, Канада.