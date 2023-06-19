Туристичний підводний човен для екскурсій на затонулий "Титанік" зник в Атлантичному океані
Підводний човен, який використовували для того, щоб возити туристів на огляд уламків затонулого корабля "Титанік", зник безвісти в Атлантичному океані
Про це інформує BBC.
Скільки людей перебувало на туристичному підводному човні в момент зникнення невідомо. За інформацією берегової охорони Бостона, пошуково-рятувальна операція наразі триває.
BBC зазначає, що невеликі підводні апарати час від часу беруть туристів і експертів, щоб відвезти їх на огляд уламків "Титаніка". Такі поїздки коштують десятки тисяч доларів. Одне занурення на "Титанік", включно зі спуском і підйомом, займає близько восьми годин.
Довідково. Затонулий корабель "Титанік" знаходиться на глибині 3800 м на дні Атлантичного океану, що в приблизно 600 км від узбережжя Ньюфаундленду, Канада.
- 17 травня стало відомо, що науковці вперше зробили повнорозмірну 3D-реконструкцію затонулого "Титаніка", який лежить на глибині 3800 м. Для цього було зроблено понад 700 тис. фотографій під водою.
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