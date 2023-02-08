Член парламенту Британії заявив про злам своєї електронної пошти, імовірно, росіянами

Про це повідомляє BBC з посиланням на заяву Макдональда.

За його словами, злом стався 13 січня. Тоді політик йшов вулицею, отримав сповіщення на свій телефон про отримання електронного листа від колеги. Макдональд розповів, що у повідомленні не було нічого підозрілого, воно надійшло зі справжньої електронної пошти співробітника.

У повідомленні було сказано, що до нього прикріплено захищений паролем документ із військовою новиною щодо України. Однак коли він натиснув на документ, його перекинуло на сторінку входу для облікового запису електронної пошти. А після введення пароля виплила порожня сторінка.

Макдональд попросив співробітника надіслати листа повторно, але виявилося, що той жодних листів не надсилав. Пізніше у політика виникли проблеми із входом до особистого акаунту: його заблокували через підозрілу активність.

"Протягом останніх кількох тижнів я мав справу зі складним і цілеспрямованим фішинговим зломом мого особистого облікового запису електронної пошти та особистого облікового запису електронної пошти, що належить одному з моїх співробітників. Ці зломи є кримінальним злочином", — прокоментував політик.

Хакерська група, від дій якої постраждав Макдональд, ймовірно пов'язана з російськими спецслужбами. Ймовірно, ця ж група раніше публікувала зламані електронні листи колишнього глави MI6 сера Річарда Дірлова, а також журналіста Пола Мейсона.