Один з органів Міноборони Франції зазнав кібератаки, підозрюють російських хакерів, - ЗМІ
Національний офіс колишніх військовослужбовців та постраждалих від війни (ONACVG), що є органом у структурі Міноборони Франції, у грудні постраждав від кібератаки, за якою, ймовірно, стоять російські хакери
Про це з посиланням на свої джерела повідомляє видання BFMTV.
Зокрема відомо, що хакери атакували сервери та бази даних, фахівцям знадобився майже місяць, щоб розібратися з наслідками.
Додається також, що розслідування інциденту триває і міністерство не дає офіційних коментарів. Співрозмовники журналістів кажуть, що скоріш за все за атакою стоїть Росія.
За інформацією, яку повідомили BFMTV, хакери можливо отримали базу з персональними даними принаймні якоїсь кількості колишніх військових, у тому числі номерами телефонів. Експерти, з якими поспілкувалися журналісти, вбачають у цьому ризик, що російські агенти спробують вербувати їх для тієї чи іншої співпраці. Нещодавно віцеадмірал Патрік Швальро звернув увагу на військових у відставці, які допомагають Кремлю просувати свої інформаційні наративи.
Наскільки відомо, це перша подібна кібератака на орган у структурі Міноборони Франції.
- 13 січня стало відомо, що хакери з Росії атакували передвиборчі сайти кандидатів у президенти Чехії.
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