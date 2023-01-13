Про це інформує Радіо Прага.

"Передвиборчий сайт кандидата в президенти Петра Павла зранку 13 січня зазнав потужної хакерської атаки, як і сайт ще одного кандидата на пост глави держави Томаша Зими. Деякі користувачі сайтів не можуть ознайомитися з їх змістом, повідомили їхні команди", - пише видання.

Прессекретар Петра Павла Ева Громадкова повідомила, що атака була проведена з різних IP-адрес по всій Європі.

Національний центр кібербезпеки та інформаційної безпеки (NUKIB) заявляє, що за атакою стоїть російське угруповання NoName057.

Нині вебсайт працює.

Відомо, що 11 січня потужної хакерської атаки зазнав сайт генерала кандидата Павла.

26 грудня 2022 року президент Чехії Мілош Земан назвав повномасштабне вторгнення РФ до України найбільшою проблемою року, що минає. "Я повністю підтримую допомогу Чехії Україні, яка бореться, і вірю, що рано чи пізно тиск вільних країн змусить Росію залишити територію України", - сказав політик.

1 січня стало відомо, що Чехія офіційно розірвала співпрацю з російським Об'єднаним інститутом ядерних досліджень у зв’язку з повномасштабним вторгненням РФ в Україну.

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