Про це передає Czech Radio.

"Збереження членства могло бути витлумачено Росією як продовження наукового співробітництва в стратегічній галузі та побічно як ігнорування того факту, що РФ вчиняє безпрецедентні порушення міжнародного правопорядку і прав людини", - йдеться в ухваленому рішенні.

Відомо, що процес відмови від співпраці з російським Об'єднаним інститутом ядерних досліджень, що тривала багато років, було запущено ще у квітні 2022 року. Останню крапку в середині літа поставив президент Чехії Мілош Земан, підписавши відповідний документ.

Раніше Міністерство освіти Чехії ухвалило рішення про припинення участі своїх співробітників у дослідницькій діяльності організації.

На думку відомства, користь від співпраці Чехії з Об'єднаним інститутом ядерних досліджень у Дубні останніми роками була незаперечною, однак припинення членства в організації не стане суттєвим обмеженням для чеських досліджень.

4 вересня прем’єрка Естонії Кая Каллас закликала тримати Росію в ізоляції до повної деокупації усіх територій України.

26 грудня президент Чехії Мілош Земан назвав повномасштабне вторгнення РФ до України найбільшою проблемою року, що минає. "Я повністю підтримую допомогу Чехії Україні, яка бореться, і вірю, що рано чи пізно тиск вільних країн змусить Росію залишити територію України", - сказав політик.

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