Чехія більше не співпрацюватиме з російським інститутом ядерних досліджень через війну РФ проти України
Чехія офіційно розірвала співпрацю з російським Об'єднаним інститутом ядерних досліджень у зв’язку з повномасштабним вторгненням РФ в Україну
Про це передає Czech Radio.
"Збереження членства могло бути витлумачено Росією як продовження наукового співробітництва в стратегічній галузі та побічно як ігнорування того факту, що РФ вчиняє безпрецедентні порушення міжнародного правопорядку і прав людини", - йдеться в ухваленому рішенні.
Відомо, що процес відмови від співпраці з російським Об'єднаним інститутом ядерних досліджень, що тривала багато років, було запущено ще у квітні 2022 року. Останню крапку в середині літа поставив президент Чехії Мілош Земан, підписавши відповідний документ.
Раніше Міністерство освіти Чехії ухвалило рішення про припинення участі своїх співробітників у дослідницькій діяльності організації.
На думку відомства, користь від співпраці Чехії з Об'єднаним інститутом ядерних досліджень у Дубні останніми роками була незаперечною, однак припинення членства в організації не стане суттєвим обмеженням для чеських досліджень.
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