Прем’єрка Естонії Кая Каллас закликала тримати Росію в ізоляції до повної деокупації усіх територій України

Про це повідомляє агенція ERR.ee.

Як йдеться у повідомленні, прем'єрка Естонії Кая Каллас під час зустрічі з прем'єром Латвії Крішьянісом Каріньшем та прем'єр-міністеркою Литви Інгрідой Шимоніте у Берліні закликала тримати Росію в ізоляції до повної деокупації територій України.

"Я з початку війни закликала обмежити доходи Росії від продажу енергоносіїв, оскільки шляхом цього Кремль підтримує свою військову промисловість", - сказала Каллас.

Учасники зустрічі зауважили, що Путін сподівається, що Захід першим втрачає терпіння і буде готовий піти на поступки.

"Ми не дозволимо цьому статися. Поки Україна не відтіснить Росію зі своєю територією, вільний світ повинен продовжувати ізолювати Росію і посилювати санкції", - сказала Каллас.

Як пише ERR, Каллас з початку війни закликала обмежити доходи Росії від продажу енергоносіїв, коштом яких Кремль підтримує свою військову промисловість.

"Рішення G7 ввести ціновий ліміт на російську нафту – дуже важливий крок, він скоротить можливості Росії використовувати енергозброю проти нас і посилить вплив санкцій ЄС. Чим більше країн приєднається до угоди про ціновий ліміт, тим ефективнішою вона буде", - сказала прем'єрка Естонії.

На думку Каллас, ЄС варто швидко перейти до питання про наступний, потужніший пакет санкцій, а потік туристів із Росії має суттєво скоротитися.

"Ми продовжуємо спільно працювати над загальноєвропейським розв'язанням цього питання та чекаємо від Єврокомісії відповідних рекомендацій", - зазначила вона.

Прем’єрка Естонії Кая Каллас у день відновлення незалежності балтійської країни закликала підтримати Україну у боротьбі за свободу та демократію.

Єврокомісар Паоло Джентілоні заявив, що ЄС готовий до повного припинення постачання газу з Росії.

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