Світ повинен продовжувати ізолювати Росію і посилювати санкції, - прем’єрка Естонії
Прем’єрка Естонії Кая Каллас закликала тримати Росію в ізоляції до повної деокупації усіх територій України
Про це повідомляє агенція ERR.ee.
Як йдеться у повідомленні, прем'єрка Естонії Кая Каллас під час зустрічі з прем'єром Латвії Крішьянісом Каріньшем та прем'єр-міністеркою Литви Інгрідой Шимоніте у Берліні закликала тримати Росію в ізоляції до повної деокупації територій України."Я з початку війни закликала обмежити доходи Росії від продажу енергоносіїв, оскільки шляхом цього Кремль підтримує свою військову промисловість", - сказала Каллас.
Учасники зустрічі зауважили, що Путін сподівається, що Захід першим втрачає терпіння і буде готовий піти на поступки.
"Ми не дозволимо цьому статися. Поки Україна не відтіснить Росію зі своєю територією, вільний світ повинен продовжувати ізолювати Росію і посилювати санкції", - сказала Каллас.
Як пише ERR, Каллас з початку війни закликала обмежити доходи Росії від продажу енергоносіїв, коштом яких Кремль підтримує свою військову промисловість.
"Рішення G7 ввести ціновий ліміт на російську нафту – дуже важливий крок, він скоротить можливості Росії використовувати енергозброю проти нас і посилить вплив санкцій ЄС. Чим більше країн приєднається до угоди про ціновий ліміт, тим ефективнішою вона буде", - сказала прем'єрка Естонії.
На думку Каллас, ЄС варто швидко перейти до питання про наступний, потужніший пакет санкцій, а потік туристів із Росії має суттєво скоротитися.
"Ми продовжуємо спільно працювати над загальноєвропейським розв'язанням цього питання та чекаємо від Єврокомісії відповідних рекомендацій", - зазначила вона.
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- Єврокомісар Паоло Джентілоні заявив, що ЄС готовий до повного припинення постачання газу з Росії.
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