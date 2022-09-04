У ЄС заявили про готовність до повного припинення постачання газу з РФ
Єврокомісар Паоло Джентілоні заявив, що ЄС готовий до повного припинення постачання газу з Росії
Про це повідомляє DW.
За його словами, Євросоюз добре підготовлений до повного припинення постачання російського газу. Країни ЄС активно закачують газ у свої сховища та вживають заходів щодо економії енергії. "Ми не боїмося рішень Путіна", - сказав Джентілоні.
Він додав, що Євросоюз вимагає від Росії дотримання договорів та готовий реагувати, якщо контрактні зобов'язання не будуть виконані.
Паоло Джентілоні запевнив, що завдяки диверсифікації постачань газові сховища до ЄС зараз заповнені приблизно на 80%.
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