Прем’єрка Естонії у день відновлення незалежності країни закликала підтримати Україну

Про це вона написала у власному твіттері.

"Сьогодні ми святкуємо День відновлення незалежності Естонії. 31 рік тому закінчилася радянська окупація і ми знову приєдналися до вільного світу. Ми знаємо ціну свободи та цінність демократії. Нам усім треба допомагати тим, хто зараз за це бореться, особливо Україні", - зазначила Каллас.

У суботу, 20 серпня, виповнюється 31 рік із моменту відновлення незалежності Естонської Республіки.

На честь Дня відновлення незалежності Естонії по всій країні вивішено державні прапори.

У Таллінні урочисті заходи з нагоди Дня відновлення незалежності розпочнуться об 11:00 з поминальної церемонії біля каменю 20 серпня на схилі пагорба Тоомпеа за участю спікера Рійгікогу Юрі Ратас, президента Алара Каріса та прем'єр-міністра Каї Каллас.

Уряд Естонії 18 серпня, прийняв рішення про відправлення в Україну ще одного пакету оборонної допомоги. Загалом допомога від Естонії від початку повномасштабного вторгнення РФ складає 250 мільйонів євро. Країна також планує підтримати ініціативу Великої Британії щодо розширення підготовки українських військовослужбовців.

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