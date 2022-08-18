Естонія надасть Україні ще один пакет військової допомоги

Про це повідомило МЗС Естонії у twitter.

"Сьогодні Естонія прийняла рішення про наступний пакет оборонної допомоги Україні", - йдеться у повідомленні.

Загалом допомога від Естонії від початку повномасштабного вторгнення РФ складає 250 мільйонів євро. Країна також планує підтримати ініціативу Великої Британії щодо розширення підготовки українських військовослужбовців.

Інтерфакс-Україна пише, що пакет допомоги Естонії включатиме міномети та протитанкові засоби.

12 серпня міністр оборони Естонії Ханно Певкур анонсував обʼєднання ракетних комплексів країни з такими з Фінляндії задля зміцнення берегової оборони у Фінській затоці, яка, окрім двох країн, омиває також берега Росії.

Естонія з 18 серпня закрила в'їзд росіянам із шенгенськими візами.

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