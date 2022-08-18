Естонія надасть Україні ще один пакет військової допомоги
Уряд Естонії у четвер, 18 серпня, прийняв рішення про відправлення в Україну ще одного пакету оборонної допомоги
Про це повідомило МЗС Естонії у twitter.
"Сьогодні Естонія прийняла рішення про наступний пакет оборонної допомоги Україні", - йдеться у повідомленні.
Загалом допомога від Естонії від початку повномасштабного вторгнення РФ складає 250 мільйонів євро. Країна також планує підтримати ініціативу Великої Британії щодо розширення підготовки українських військовослужбовців.
Інтерфакс-Україна пише, що пакет допомоги Естонії включатиме міномети та протитанкові засоби.
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