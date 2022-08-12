Естонія та Фінляндія обʼєднають протиракетну оборону у Фінській затоці
Міністр оборони Естонії Ханно Певкур анонсував обʼєднання ракетних комплексів країни з такими з Фінляндії задля зміцнення берегової оборони у Фінській затоці, яка, окрім двох країн, омиває також берега Росії
Про це інформує Iltalehti.
"Ми повинні інтегрувати свої ракетні комплекси берегової оборони. Дальність дії естонських і фінських ракет більша, ніж ширина Фінської затоки. Це означає, що ми об'єднаємо нашу протиракетну оборону і ділитимемося один з одним всією інформацією", – сказав Певкур.
Він також наголосив, що це рішення дасть змогу закрити Фінську затоку для російських військових кораблів.
"Балтійське море стане внутрішнім морем НАТО, коли Фінляндія та Швеція приєднаються до НАТО. Ситуація зміниться", – впевнений очільник естонського міноборони.
Як нагадує Iltalehti, фіни та естонці планували спільну берегову оборону ще у 1930-х роках. Проте обом країнам тоді бракувало союзників. Тепер у НАТО у захисті Естонії та Фінляндії беруть участь такі держави, як США та Велика Британія.
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