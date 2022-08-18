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Естонія з 18 серпня закрила в'їзд росіянам із шенгенськими візами

18 серпня, 2022 четвер
08:51
Світ Естонія

З 18 серпня у Естонію не пускатимуть росіян з виданими Естонською Республікою візами, чия мета поїздки – туризм, бізнес, спорт чи культура

Про це повідомило естонське видання ERR.EE.

Як йдеться у повідомленні, з 18 серпня Естонія перестала пускати в країну громадян РФ за візами, виданими країною.

"З 18 серпня обмежено видачу громадянам Росії естонських віз, й у Естонію не пускатимуть громадян РФ з виданими Естонською Республікою візами, чия мета поїздки – туризм, бізнес, спорт чи культура", - пише ERR.EE.

Міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс сказав, що ця санкція необхідна, оскільки своєю агресією щодо України Росія нападає також на європейські цінності та свободи.

"Тому у громадян Росії не може бути само собою зрозумілої свободи насолоджуватися можливостями, які надають ті самі європейські цінності і свободи, які пропонує Європейський Союз: чи то відпочинок, освіта або підприємницька діяльність", - заявив Ляенеметс.

Також Ляенеметс зазначив, що з усієї кількості виданих російським громадянам віз близько 53 тис. були оформлені для поїздок з метою туризму та бізнесу.

"У середньому в день в Естонію в'їжджає близько 2,5 тис. громадян Росії, з яких близько 1250 приїжджають за короткостроковою візою. Половина з них у свою чергу видана Естонією, решта видана іншими шенгенськими країнами. Тому ця міра має певний обмежений вплив, проте для досягнення реального санкційного ефекту слід було б запровадити візові обмеження з боку всіх країн Євросоюзу", - сказав міністр.

Ляенеметс підкреслив, що з 18 серпня на естонську візу зможуть подаватися ті громадяни Росії, які їдуть до Естонії, щоб відвідати близького родича, що живе тут, має громадянство Естонії або довгостроковий дозвіл на проживання; російські дипломати, які працюють в Естонії, та члени їх сімей; працівники, пов'язані з міжнародними перевезеннями товарів та пасажирів; особи, які можуть пересуватися на підставі права Європейського Союзу, та люди, щодо яких Естонія вважає обґрунтованим видачу візи з гуманітарних міркувань.

Зазначається, що заборона не стосується громадян Росії, яким раніше вже була видана шенгенська віза й у кого є дійсна короткострокова реєстрація на роботу в Естонії та естонська віза.

"Вони можуть працювати тут до закінчення дії відповідних дозволів. Дійсні посвідки на проживання, видані для роботи, сьогодні мають майже 1659 громадян Російської Федерації", - пояснив міністр.

  • Раніше повідомлялося, що влада країни має намір не впускати в країну громадян Росії із виданими Естонією шенгенськими візами. Однак є низка винятків.

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Росія
Естонія
санкції проти Росії
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