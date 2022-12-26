Президент Чехії Земан назвав повномасштабне вторгнення РФ до України найбільшою проблемою року, що минає
Президент Чехії Мілош Земан у своєму різдвяному зверненні до громадян назвав російську агресію в Україні найбільшою проблемою року, що минає
Про це пише eReport.
За словами Земана, ця агресія загрожує глобальній безпеці.
"Я повністю підтримую допомогу Чехії Україні, яка бореться, і вірю, що рано чи пізно тиск вільних країн змусить Росію залишити територію України", - сказав політик.
Іншою важливою проблемою цього року він назвав енергетичну кризу, якій зокрема сприяло й російське вторгнення в Україну.
За словами Земана, інфляція була третьою за величиною проблемою цього року.
- Чехія продовжила візи тимчасового захисту для українських біженців до кінця березня 2024 року.
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