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Президент Чехії Земан назвав повномасштабне вторгнення РФ до України найбільшою проблемою року, що минає

26 грудня, 2022 понедiлок
18:48
Світ Мілош Земан

Президент Чехії Мілош Земан у своєму різдвяному зверненні до громадян назвав російську агресію в Україні найбільшою проблемою року, що минає

Про це пише eReport.

За словами Земана, ця агресія загрожує глобальній безпеці.

"Я повністю підтримую допомогу Чехії Україні, яка бореться, і вірю, що рано чи пізно тиск вільних країн змусить Росію залишити територію України", - сказав політик.

Іншою важливою проблемою цього року він назвав енергетичну кризу, якій зокрема сприяло й російське вторгнення в Україну.

За словами Земана, інфляція була третьою за величиною проблемою цього року.

  • Чехія продовжила візи тимчасового захисту для українських біженців до кінця березня 2024 року.

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