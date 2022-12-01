У Чехії для українців продовжили візи тимчасового захисту до кінця березня 2024 року

Про це повідомляють на Czech Radio.

На сьогодні термін було обмежено до березня 2023 року. Як зазначив голова МВС Чехії Віт Ракушан, проєкт рішення має розглянути парламент.

Для продовження візи громадяни України мають пройти реєстрацію спочатку в електронній формі, а потім особисто. Міністр внутрішніх справ Чехії додав, що процедура дозволить державним структурам з’ясувати, скільки громадян постійно перебуває на теренах країни.

У Чехії статус тимчасово захисту надає право користуватися системою охорони здоров’я, освіти та надає вільний доступ на ринок праці.

З початку повномасштабного вторгнення Чехія видала українцям 463 804 візи тимчасового захисту.

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