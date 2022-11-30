Про це передає місцеве видання Novinky.

З такою пропозицією виступила чеська громадська ініціатива "Подарунок для Путіна". Подібна петиція є відповіддю на системне руйнування енергетичної інфраструктури України окупантами.

"Росія вочевидь вирішила зламати Україну темрявою і морозами. Як вищий моральний принцип, просимо відповідні державні та приватні енергорозподільчі компанії дати російським дипломатам у Празі відчути на собі смак власних ліків. Вимагаємо відключити всі будівлі, що належать Російській Федерації, від газу, води та електроенергії", – йдеться у тексті пропозиції.

Також у петиції згадується про масовані ракетні обстріли по території України, які протягом останніх тижнів були спрямовані на електро-, тепло- та водопостачальні підприємства.

"Ця нова фаза війни має катастрофічний, і до того ж щоденний, вплив на життя цивільного населення. Без світла і води залишилися не тільки квартири, школи і дитячі садки, магазини і виробничі підприємства, а й, наприклад, лікарні", – наголошують автори.

Проєкт "Подарунок для Путіна" спрямований на підтримку України, яка з лютого чинить опір російському вторгненню. У його рамках нещодавно чехи зібрали на танк для української армії.

Як відомо, Чехія передасть Україні дві важкі мостові конструкції, транспортування яких здійснюватимуть пожежники.

Також Прага відправить Києву й Миколаєву обігрівачі й медобладнання.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb