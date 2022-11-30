Членкиня забороненої в Україні партії ОПЗЖ Льовочкіна вирішила скласти мандат нардепа
Народна депутатка від фракції партії "Опозиційна платформа - За життя" Юлія Льовочкіна вирішила скласти повноваження "у зв'язку із сімейними обставинами"
Про це повідомляє пресслужба Льовочкіної.
Згідно з повідомленням, Льовочкіна подала заяву про складання депутатських повноважень. Вказується, що це рішення Льовочкіна прийняла нібито у зв’язку з сімейними обставинами.
"Насамперед, я хочу висловити велику вдячність виборцям, які довірили мені їх представляти. Щиро дякую моїм друзям і колегам по Верховній Раді та ПАРЄ, з якими мала честь працювати протягом 15 років. Моє рішення приняте у зв’язку із сімейними обставинами", - цитує Льовочкіну її пресслужба.
- У вересні 2022 року суд заборонив діяльність партії ОПЗЖ в Україні: Касаційний адмінісуд у складі Верховного Суду України відхилив апеляційну скаргу політичної партії "Опозиційна платформа – За життя".
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