Чоловіча збірна України з голболу виборола титул чемпіонів Європи і ліцензію на Паралімпійські ігри 2024
У Чорногорії чоловіча збірна України з голболу перемогла збірну з Литви й виборола титул чемпіонів Європи і ліцензію на Паралімпійські ігри 2024
Про це повідомляє начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.
"Титул чемпіонів Європи і ліцензія на Паралімпійські ігри 2024. Єдина ліцензія, яку розігрували на цих змаганнях. Із такими результатами повертається додому українська чоловіча збірна з голболу – команда, в якій всі спортсмени з Полтавщини", - написав він.
У складі чоловічої збірної гравці Василь Олійник, Антон Стрельчик, Родіон Жигалін, Олександр Топорков, Євгеній Циганенко і Федір Сидоренко. Тренери Федір та Антон Дубровіни.
У фіналі спортсмени перемогли збірну з Литви з рахунком 7:3. Змагання приймала столиця Чорногорії Подгориця, де взяли участь 10 чоловічих і 9 жіночих команд.
Фото: https://t.me/poltavskaOVA
- У п'ятницю, 8 грудня, Міжнародний олімпійський комітет дозволив атлетам з Росії та Білорусі виступити на Іграх-2024 у нейтральному статусі.
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