У Норвегії чоловік з луком і стрілами вбив п'ятьох людей

П'ятеро загинули, ще двоє отримали поранення, підтвердила норвезька поліція. Нападника затримали, повідомляє ВВС.

Поліція заявила, що отримала кілька повідомлень про те, що центром Конгсберга пересувається озброєний чоловік. Як з'ясувалося трохи пізніше, він був озброєний луком і стрілами.За підозрою у скоєнні нападу заарештували 37-річного данця. Поліція вважає, що він діяв один, і з'ясовує, чи був це терористичний акт.

Прем'єр-міністр Норвегії Ерна Сульберг назвала інцидент "жахливим", однак запевнила, що ситуація під контролем правоохоронців.

Наскільки відомо, підозрюваний почав стрілянину в супермаркеті Coop Extra. Потім він переміщався в інші місця. Одним з поранених виявився черговий поліцейський, який у цей час був у магазині.

Представник Coop Extra пізніше підтвердив "серйозний інцидент" в їхньому магазині, додавши, що ніхто з працівників не постраждав. У коментарі місцевому телеканалу TV2 одна зі свідків розповіла, що бачила, як чоловік "стояв на розі зі стрілами в сагайдаку на плечі і луком у руці".

"Після цього я бачила, як люди намагалися втекти. Серед них була жінка, що тримала за руку дитину", - підкреслила свідок.

Поліція з'ясовує, чи використовував нападник іншу зброю, розповів журналістам начальник поліції Конгсберга. Зловмисник діяв на великій території, тому було кілька місць злочину.

Мотиви нападу поки невідомі. Поліція поки не знає, чи можна кваліфікувати його дії як теракт, хоча і не виключає такої можливості. Незабаром після нападу управління поліції Норвегії наказало працівникам по всій країні отримати вогнепальну зброю. Зазвичай, поліцейські у Норвегії вогнепальну зброю без особливих причин не носять.