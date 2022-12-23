Чоловік влаштував стрілянину в Парижі: троє людей загинуло, троє зазнали поранень
У п'ятницю, 23 грудня, 69-річний чоловік влаштував стрілянину в центрі Парижу, унаслідок чого двоє людей загинуло, а ще четверо зазнали поранень
Про це повідомляє BFM TV.
Зазначають, що стрілянина відбулася в десятому окрузі столиці Франції. За інформацією одного зі свідків, чоловік зробив близько семи-восьми пострілів.
Унаслідок нападу загинуло троє людей. Ще троє дістали поранень. Один з постраждалих отримав поранення в литку. Коли розпочалася стрілянина, він перебував у перукарні. Його госпіталізували.
Зловмисника вже затримали, утім встановити його мотиви поки не змогли.
"Розпочато розслідування за фактом вбивства, добровільного вбивства і насильства при обтяжуючих обставинах. Наразі 69-річного чоловіка затримано та взято під варту", - зазначили у французькій прокуратурі.
Перший заступник мера Парижа Емманюель Грегуар подякував поліції за те, що вони миттєво зреагували на стрілянину. Наразі він підтримує зв'язок з прокуратурою та префектурою поліції, щоб дізнатися подробиці.
Мер Парижа Анн Ідальго також висловила подяку французькій поліції.
- У суботу, 10 грудня, озброєний чоловік влаштував у центрі Дрездена стрілянину, унаслідок якої в заручниках опинилася жінка з дитиною.
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