Стрілянина в Дрездені: знайдено тіло жінки, заручників звільнено, зловмисника затримано

Про це повідомило видання Bild.

У суботу, 10 грудня, у Дрездені пролунав сигнал тривоги. Озброєний 40-річний чоловік увірвався до радіостанції Radio Dresden в центрі міста й влаштував стрілянину. Зазначають, що він стріляв через пожежні двері біля головного входу на радіостанцію, утім далі йому пройти не вдалося.

Після цього працівники станції викликали поліцію. Вона прибула на місце близько 12:00. Коли зловмисник побачив правоохоронців, то попрямував на машині в центральну частину міста. Він захопив у заручники жінку з дитиною та забарикадувався в торговельному центрі Altmarktgalerie.

Поліцейські обмежили рух у центрі міста та влаштували евакуацію з торговельного центру та прилеглих територій. Для підтримки залучили спецпідрозділи саксонської поліції. Близько 12:30 заручників було звільнено, а зловмисника, який отримав поранення, затримано. Жінка з дитиною не постраждали.

Згодом в одній з квартир у мікрорайоні Прогліс було знайдено тіло 62-річної жінки. Поліція Дрездену зазначає, що ранкова стрілянина, імовірно, має стосунок до цього вбивства. Головний підозрюваний - 40-річний син жінки.

9 грудня в столиці федеральної землі Баварії Мюнхені, що в Німеччині, на місяць заборонили екоактивістам влаштовувати протестні акції.