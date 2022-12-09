У Мюнхені екоактивістам на місяць заборонили акції протестів

Про це повідомили на офіційному сайті міста Мюнхен.

Акції протесту кліматичних активістів заборонили задля превентивного запобігання небезпеці в Мюнхені. Зокрема, заборонено так форми протесту, як-от блокування федеральних автострад і доріг, які критично важливі для руху рятувального транспорту. Заклики до участі в таких протестах каратимуться законом. Також зазначають, що заборонені такі протести, про які не будуть попереджати згідно із законом про загальні збори.

Постанова набуде чинності з 00:00 10 грудня 2022 та діятиме до 8 січня 2023 року.

Наголошують, що заборону на такі акції протесту вирішили накласти після того, як у понеділок, 5 грудня, екоактивісти заблокували велику транспортну розв'язку в центрі Мюнхена та створили перешкоди для руху транспорту на кількох автомагістралях. Це була акція, про яку наперед повідомили в ЗМІ. Тоді ж поліція Мюнхена спробувала надати активістам належний простір для протесту та водночас реалізувати вимоги для запобігання небезпеки. Утім активісти знехтували цими правилами та відхилили будь-яке спілкування з владою.

14 жовтня екоактивісти групи Just Stop Oil облили томатним супом картину Вінсента Ван Гога "Соняшники" в Національній галереї в Лондоні.

23 жовтня у музеї Барберіні в Німеччині активісти руху Letzte Generation облили картину "Копиця сіна" імпресіоніста Клода Моне, а потім приклеїли свої долоні до стіни біля витвору мистецтва.

5 листопада чотири екопротестувальниці в Римі, Італія, залили гороховим супом картину Ван Гога "Сіяч".