В Італії екоактивісти облили картину Ван Гога гороховим супом

Про це повідомляє Reuters.

Зазначають, що картину облили супом чотири активістки з групи Ultima Generazione. Це була акція на знак протесту проти глобального потепління та викопного палива. Після неї вони приклеїлися до стіни.

"Ці питання повинні бути на перших шпальтах каналів новин і політичних програм щохвилини, але натомість вони розглядаються лише за допомогою "скандальних" дій, подібних до того, що було сьогодні вранці", - ідеться в заяві Ultima Generazione.

Міністр культури Італії Дженнаро Санджуліано засудив напад на картину.

"Культуру, яка є ключовою частиною нашої ідентичності, слід відстоювати та захищати, а не використовувати як мегафон для інших форм протесту", - заявив він.

14 жовтня екоактивісти групи Just Stop Oil облили томатним супом картину Вінсента Ван Гога "Соняшники" в Національній галереї в Лондоні.

23 жовтня у музеї Барберіні в Німеччині активісти руху Letzte Generation облили картину "Копиця сіна" імпресіоніста Клода Моне, а потім приклеїли свої долоні до стіни біля витвору мистецтва.