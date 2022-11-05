В Італії екоактивісти облили картину Ван Гога гороховим супом
Чотири італійські екопротестувальниці в Римі залили гороховим супом картину Ван Гога "Сіяч"
Про це повідомляє Reuters.
Зазначають, що картину облили супом чотири активістки з групи Ultima Generazione. Це була акція на знак протесту проти глобального потепління та викопного палива. Після неї вони приклеїлися до стіни.
"Ці питання повинні бути на перших шпальтах каналів новин і політичних програм щохвилини, але натомість вони розглядаються лише за допомогою "скандальних" дій, подібних до того, що було сьогодні вранці", - ідеться в заяві Ultima Generazione.
Міністр культури Італії Дженнаро Санджуліано засудив напад на картину.
"Культуру, яка є ключовою частиною нашої ідентичності, слід відстоювати та захищати, а не використовувати як мегафон для інших форм протесту", - заявив він.
- 14 жовтня екоактивісти групи Just Stop Oil облили томатним супом картину Вінсента Ван Гога "Соняшники" в Національній галереї в Лондоні.
- 23 жовтня у музеї Барберіні в Німеччині активісти руху Letzte Generation облили картину "Копиця сіна" імпресіоніста Клода Моне, а потім приклеїли свої долоні до стіни біля витвору мистецтва.
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