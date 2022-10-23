У музеї Барберіні в Німеччині еко-активісти облили картопляним пюре картину "Копиця сіна" Клода Моне

Відповідне відео оприлюднили в twitter організації "Letzte Generation".

Важливо зазначити, що подібні акції під гаслом "Що дорожче – мистецтво чи життя?" рух проводить регулярно, привертаючи увагу до проблем клімату.

Активістка звернулася до відвідувачів галереї зі словами:

"Люди голодують, люди замерзають, люди вмирають! Ми перебуваємо в кліматичній катастрофі, а все, чого ви боїтеся, - томатний суп чи картопляне пюре на картинах. Ви знаєте, чого я боюсь? Я боюся слів науковців про те, що ми не зможемо годувати свої сім'ї у 2050 році. Можливо ця картопля на картині змусить вас послухати? Ця картина не матиме значення, якщо ми будемо змушені боротися за їжу".