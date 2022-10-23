У музеї Барберіні в Німеччині еко-активісти облили картопляним пюре картину "Копиця сіна" Клода Моне
У музеї Барберіні в Німеччині активісти руху Letzte Generation облили картину "Копиця сіна" імпресіоніста Клода Моне, а потім приклеїли свої долоні до стіни біля витвору мистецтва
Відповідне відео оприлюднили в twitter організації "Letzte Generation".
Важливо зазначити, що подібні акції під гаслом "Що дорожче – мистецтво чи життя?" рух проводить регулярно, привертаючи увагу до проблем клімату.
Активістка звернулася до відвідувачів галереї зі словами:
"Люди голодують, люди замерзають, люди вмирають! Ми перебуваємо в кліматичній катастрофі, а все, чого ви боїтеся, - томатний суп чи картопляне пюре на картинах. Ви знаєте, чого я боюсь? Я боюся слів науковців про те, що ми не зможемо годувати свої сім'ї у 2050 році. Можливо ця картопля на картині змусить вас послухати? Ця картина не матиме значення, якщо ми будемо змушені боротися за їжу".
- Раніше, 14 жовтня еко-активісти групи Just Stop Oil облили томатним супом картину Вінсента Ван Гога "Соняшники" в Національній галереї в Лондоні.
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