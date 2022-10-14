Еко-протестувальники залили супом картину Ван Гога у Лондоні

Про це повідомило видання The Guardian.

Повідомляється, що полотно не постраждало, оскільки перебувало під захисним склом. Потім вони витягли клей, нанесли на руки і "приклеїлись" до стіни біля картини.

Пізніше британський журналіст Даміен Ґайле опублікував відео у себе в twitter.

"Що дорожче - мистецтво чи життя? Хіба це вартує більше, ніж їжа? Більше ніж справедливість? Вас більше хвилює захист картини чи захист нашої планети та людей? Криза вартості життя є частиною вартості нафтової кризи, паливо недоступне мільйонам холодних і голодних сімей. Вони навіть не можуть дозволити собі розігріти банку супу", - сказала одна з активісток.

Працівники Національної галереї швидко прибрали приміщення.

У відвідувачів Національній галереї акція викликала змішані почуття. Один чоловік, який відмовився назвати своє ім’я, сказав, що він розуміє причину протесту, але хвилюється через "гарний витвір мистецтва, що показує найкраще у людстві".

Також відомо, що протягом останніх двох тижнів група Just Stop Oil влаштовувала сидячі протести на дорогах у центрі Лондона, викликаючи обурення водіїв і пасажирів, але п’ятнична акція виявилася ескалацією її тактики.

Знаменита картина нідерландського митця 1888 року, оцінюється в 72,5 мільйона фунтів стерлінгів.

8 жовтня активісти у Відні та Празі поставили біля посольств РФ надгробний хрест Путіну та домовину, "привітавши" таким чином кремлівського фюрера з днем народження та побажавши йому довгих років тюрми та скорішої смерті.

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