"Вітання" Путіна з уродинами: У Відні встановили надгробний хрест, а у Празі – труну

Про це повідомляє "Укрінформу".

Надгробний хрест, на якому містилися напис "PUTIN" та фотографія президента держави-агресора, було розміщено навпроти входу до будівлі посольства РФ, поруч з розмальованою раніше в українські кольори стіною.

Відомо, що в цей час до російського посольства прибували автомобілі, вочевидь, на вечірку з нагоди дня народження російського диктатора.

Вітальний флешмоб відбувся і у Чехії. Активісти поставили труну з лялькою російського диктатора біля посольства РФ у Празі.

Відео акції розміщено на YouTube-каналі Activatica, передає "Укрінформ".

Під час заходу під посольством держави-агресора ляльку, яка зображала Путіна, поклали у труну, поставивши її біля входу до будівлі. Також один з активістів тримав плакат із написом "Довгих років тюрми".

Нагадаємо, очільник РПЦ Кирило закликав два дні молитися за здоров'я Путіна.

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