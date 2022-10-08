"Вітання" Путіна з уродинами: У Відні встановили надгробний хрест, а у Празі – труну
Активісти у Відні та Празі поставили біля посольств РФ надгробний хрест Путіну та домовину, "привітавши" таким чином кремлівського фюрера з днем народження та побажавши йому довгих років тюрми та скорішої смерті
Про це повідомляє "Укрінформу".
Надгробний хрест, на якому містилися напис "PUTIN" та фотографія президента держави-агресора, було розміщено навпроти входу до будівлі посольства РФ, поруч з розмальованою раніше в українські кольори стіною.
Відомо, що в цей час до російського посольства прибували автомобілі, вочевидь, на вечірку з нагоди дня народження російського диктатора.
Вітальний флешмоб відбувся і у Чехії. Активісти поставили труну з лялькою російського диктатора біля посольства РФ у Празі.
Відео акції розміщено на YouTube-каналі Activatica, передає "Укрінформ".
Під час заходу під посольством держави-агресора ляльку, яка зображала Путіна, поклали у труну, поставивши її біля входу до будівлі. Також один з активістів тримав плакат із написом "Довгих років тюрми".
- Нагадаємо, очільник РПЦ Кирило закликав два дні молитися за здоров'я Путіна.
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