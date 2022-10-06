З нагоди 70-ліття Путіна очільник РПЦ Кирило закликав два дні молитися за його здоров'я
Очільник РПЦ Кирило закликав архієреїв, духовенство та віруючих піднести молитви за здоров'я президента РФ Володимира Путіна з нагоди його ювілею
Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті Московського патріархату.
У заклику йдеться, що 7 жовтня – у день, коли Путіну виповниться 70 років, Кирило закликає "піднести старанну домашню молитву про здоров'я Глави Держави Російської".
8 жовтня – у день свята преподобного Сергія Радонезького – у храмах також прозвучить "особливе прохання про здоров'я президента Росії" та "виголосять багатоліття" Володимиру Путіну.
Також затверджено текст молитов:
"Еще молимся Тебе, Господу Богу нашему о Главе Государства Российского Владимире Владимировиче, и о еже подати ему богатыя милости и щедроты Твоя, даровати ему здравие и долгоденствие, и от всех сопротивлений видимых и невидимых врагов избавити, в мудрости и крепости духовней утвердити, рцем вси, Господи услыши и помилуй".
"Благоденственное и мирное житие, здравие же и спасение и во всем благое поспешение, подаждь Господи ныне чествуемому Главе Государства Российского Владимиру Владимировичу, властем, воинству и народу Богохранимого Отечества нашего и сохрани их на многая и благая лета!".
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