Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті Московського патріархату.

У заклику йдеться, що 7 жовтня – у день, коли Путіну виповниться 70 років, Кирило закликає "піднести старанну домашню молитву про здоров'я Глави Держави Російської".

8 жовтня – у день свята преподобного Сергія Радонезького – у храмах також прозвучить "особливе прохання про здоров'я президента Росії" та "виголосять багатоліття" Володимиру Путіну.

Також затверджено текст молитов:

"Еще молимся Тебе, Господу Богу нашему о Главе Государства Российского Владимире Владимировиче, и о еже подати ему богатыя милости и щедроты Твоя, даровати ему здравие и долгоденствие, и от всех сопротивлений видимых и невидимых врагов избавити, в мудрости и крепости духовней утвердити, рцем вси, Господи услыши и помилуй".

"Благоденственное и мирное житие, здравие же и спасение и во всем благое поспешение, подаждь Господи ныне чествуемому Главе Государства Российского Владимиру Владимировичу, властем, воинству и народу Богохранимого Отечества нашего и сохрани их на многая и благая лета!".

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