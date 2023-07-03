Про це повідомили у поліції Республіки Молдова.

"Підозрюваний у подвійному вбивстві в міжнародному аеропорту Кишинева помер 15 хвилин тому", – йдеться в повідомленні в телеграм-каналі поліції Молдови, опублікованому о 22:36.

Удень 3 липня в міністерстві внутрішніх справ Молдови скликали брифінг, на якому оприлюднили деталі стрілянини в аеропорту Кишинева.

На той час чоловік, якого поранили під час затримання, перебував у лікарні в украй важкому стані.

Під час брифінгу правоохоронці розповіли, що нападник не значився в жодній пошуковій інформаційній системі. Рішення додатково перевірити його ухвалили на основі додаткових фільтрів, встановлених в аеропорту протягом останнього року.

Правоохоронці додали, що на території Молдови перебувають троє співробітників МВС Таджикистану. Експерти прибули для проведення перевірок та з’ясування обставин скоєного злочину.

Колеги з Таджикистану підтвердили молдовським поліцейським, що нападник скоїв злочин 2013 року, відбув покарання та вийшов на волю достроково. Це колишній співробітник міліції Таджикистану, який 7 років пропрацював у структурах МВС, але був звільнений за кримінальну поведінку та дії.

23 червня громадянин Таджикистану скоїв злочин у своїй державі, 30 червня було відкрито провадження, проте дані про це ще не було внесено до міжнародної розшукової інформаційної системи.

Після інциденту в Кишиневі в країни посилили безпеки в аеропортах.