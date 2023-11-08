Чоловіка, який побив військового під час вручення повістки, відправили під домашній арешт

Про це повідомляє поліція Сумської області.

Інцидент стався ще 12 липня. Військовослужбовці зупинили автомобіль Opel Vivaro, за кермом якого перебував 44-річний чоловік. Спілкуючись з водієм, працівники ТЦК запропонували йому отримати повістку. Проте чоловік відреагував агресивно, почав нецензурно висловлюватись та вдарив військовослужбовця.

Натомість у поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 350 Кримінального кодексу України "Погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадянський обов'язок".

"Після чого правопорушник почав переховуватись від поліції у столиці, де його і затримали правоохоронці. Наразі зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Поліціянти наголошують громадянам: за вчинення неправомірних дій, ви несете відповідальність, передбачену законом. Будьте взаємоввічливими з людьми, які виконують свій службовий або громадський обов’язок", - пише відділ комунікації поліції Сумської області.