На Сумщині збільшили тривалість комендантської години

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Зміни набудуть чинності з 9 листопада.

"Установили комендантську годину з 23:00 до 05:00, у тому числі шляхом заборони перебування громадян у встановлений період доби на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток, а також pyxy транспортних засобів", – йдеться в розпорядженні.

Раніше час комендантської години на Сумщині був з 23:00 до 4:00 ранку.