На Сумщині збільшили тривалість комендантської години
Голова ОВА Володимир Артюх підписав розпорядження про зміну часу комендантської години в Сумській області
Про це повідомляє Сумська ОВА.
Зміни набудуть чинності з 9 листопада.
"Установили комендантську годину з 23:00 до 05:00, у тому числі шляхом заборони перебування громадян у встановлений період доби на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток, а також pyxy транспортних засобів", – йдеться в розпорядженні.
Раніше час комендантської години на Сумщині був з 23:00 до 4:00 ранку.
- 7 листопада стало відомо, що ворожі ресурси поширюють інформацію, нібито в Сумській області вирішили мобілізовувати студентів технічних спеціальностей.
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