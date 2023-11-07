Ворог запустив фейк про мобілізацію студентів на Сумщині
Ворожі ресурси поширюють інформацію, нібито в Сумській області вирішили мобілізовувати студентів технічних спеціальностей
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
За словами проросійської пропаганди, розпорядження про мобілізацію студентів технічних спеціальностей нібито було підготовлене Сумською ОВА. Як доказ пропагандисти публікують фото так званого розпорядження.
"Верифікувавши інформацію у Сумської ОВА, Центр повідомляє, що там не розробляли такого документа. Окрім цього, подібне розпорядження суперечило б чинному законодавству України. Також в ОВА додали, що усі заходи, повʼязані з мобілізацією, проводяться в рамках Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", - пише ЦПД.
Центр наголошує, що розповсюджуючи такі фейки РФ намагається дискредитувати очільників обласних адміністрацій та викликати невдоволення населення.
- Ворожі ресурси поширюють фейк, що влада готує населення України до швидкої мобілізації підлітків від 14 років.
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