Чому мовчать про контрнаступ?
Українське командування мовчить про контрнаступ. Ті з медійників, хто володіє якоюсь інформацією - подають її вкрай завуальовано
І це — правильно, бо:
1. Контрнаступ — це дуже складно і відповідально. І це не буде "за 2-3 дні". Тому потрібно дотримуватись інформаційної тиші для своїх і інформаційно навантажувати ворога. Над цим працюють спеціально навчені люди.
2. Контрнаступ — це велика ціна. Втрати неминучі. В людях і техніці. І переможні фанфари — недоречні. Святкувати перемоги доцільно після того, як вони одержані. І з розумінням, яку ціну за них заплачено.
Тому наберіться терпіння і чекайте. Вам про все повідомлять уповноважені особи чи люди, які матимуть перевірену інформацію. Таких — небагато. І це правильно.
Наберіться терпіння і чекайте. Вам про все повідомлять уповноважені особи чи люди, які матимуть перевірену інформацію. Таких — небагато. І це правильно
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Якщо вам від браку інформації дуже хочеться піти почитати російських "воєнкорів" (пропагандистів) та долучитися до їхніх ІПСО — це вам і нам усім не допоможе, а виключно нашкодить. Особливо якщо ви будете нести їх далі у маси. Бо - повторюсь - все що відбувається вкрай непросто.
Всі російські "воєнкори" і експерти, навіть якщо вони ниють, наші вороги. І вірити їм не можна.
Якщо вам дуже кортить послідкувати за контрнаступом онлайн і з реальним розумінням "що відбувається" (виключно на локальній ділянці фронту), є єдиний доступний спосіб - взяти у ньому безпосередню участь
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Тому якщо вам дуже кортить послідкувати за контрнаступом онлайн і з реальним розумінням "що відбувається" (виключно на локальній ділянці фронту), є єдиний доступний спосіб - взяти у ньому безпосередню участь.
Але якщо ви прямо зараз побіжите у ТЦК, на цей контрнаступ ви вже не встигнете. Тому якщо ідея брати безпосередню участь у контрнаступі вас не надихає - не навантажуйте свою нервову систему і нервову систему інших людей інформаційним шумом.
Про автора. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики
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