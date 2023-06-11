І це — правильно, бо:

1. Контрнаступ — це дуже складно і відповідально. І це не буде "за 2-3 дні". Тому потрібно дотримуватись інформаційної тиші для своїх і інформаційно навантажувати ворога. Над цим працюють спеціально навчені люди.

2. Контрнаступ — це велика ціна. Втрати неминучі. В людях і техніці. І переможні фанфари — недоречні. Святкувати перемоги доцільно після того, як вони одержані. І з розумінням, яку ціну за них заплачено.

Тому наберіться терпіння і чекайте. Вам про все повідомлять уповноважені особи чи люди, які матимуть перевірену інформацію. Таких — небагато. І це правильно.

Наберіться терпіння і чекайте. Вам про все повідомлять уповноважені особи чи люди, які матимуть перевірену інформацію. Таких — небагато. І це правильно

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Якщо вам від браку інформації дуже хочеться піти почитати російських "воєнкорів" (пропагандистів) та долучитися до їхніх ІПСО — це вам і нам усім не допоможе, а виключно нашкодить. Особливо якщо ви будете нести їх далі у маси. Бо - повторюсь - все що відбувається вкрай непросто.

Всі російські "воєнкори" і експерти, навіть якщо вони ниють, наші вороги. І вірити їм не можна.

Якщо вам дуже кортить послідкувати за контрнаступом онлайн і з реальним розумінням "що відбувається" (виключно на локальній ділянці фронту), є єдиний доступний спосіб - взяти у ньому безпосередню участь

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Тому якщо вам дуже кортить послідкувати за контрнаступом онлайн і з реальним розумінням "що відбувається" (виключно на локальній ділянці фронту), є єдиний доступний спосіб - взяти у ньому безпосередню участь.

Але якщо ви прямо зараз побіжите у ТЦК, на цей контрнаступ ви вже не встигнете. Тому якщо ідея брати безпосередню участь у контрнаступі вас не надихає - не навантажуйте свою нервову систему і нервову систему інших людей інформаційним шумом.

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Про автора. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики

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