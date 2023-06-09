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Про НАТОвський чобіт в Україні

Володимир Горбач
9 червня, 2023 п'ятниця
08:01
Погляд Володимир Горбач

Західні сили на українській території були б способом стримування від тих обстрілів, через які потерпають наші міста і села, руйнується цивільна інфраструктура і наноситься екологічна шкода

Нарешті це хтось сказав публічно!

Група країн НАТО може захотіти розмістити війська в Україні, якщо країни-члени, включаючи США, не нададуть відчутних гарантій безпеки Києву на саміті альянсу у Вільнюсі, заявив колишній генеральний секретар НАТО Андерс Расмуссен.

І ще цитата:

"Я думаю, що поляки серйозно подумають про те, щоб піти й створити коаліцію охочих, якщо Україна нічого не отримає у Вільнюсі. Ми не повинні недооцінювати польські почуття, поляки відчувають, що Західна Європа надто довго не прислухалася до їхніх застережень щодо справжньої російської ментальності".

За його словами, для України було б цілком законно звернутися за такою військовою допомогою.

Отже, вікна Овертона розчиняються. Тепер про це можна говорити як про можливу опцію.

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Особисто для мене варіант проведення силами держав НАТО хоча б гуманітарної операції на неокупованій частині України напрошувався ще на самому початку широкомасштабного вторгнення (березень 2022), коли ми просили "закрити" над нами небо

Чесно кажучи, особисто для мене варіант проведення силами держав НАТО хоча б гуманітарної операції на неокупованій частині України напрошувався ще на самому початку широкомасштабного вторгнення (березень 2022), коли ми просили "закрити" над нами небо.

Але ні, тоді в альянсі це розцінили як неможливе. Аби уникнути прямого зіткнення...

З того часу російські агресори значно просіли у своїх спроможностях, зазнали значних втрат і стали в позиційну оборону. Тож пряме зіткнення з бійцями НАТО стало малоймовірним. Та й непряме, через повітряні обстріли, завдяки практиці застосування західних засобів ПРО & ППО — теж.

Навпаки, західні сили на українській території були б способом стримування від тих обстрілів, через які потерпають наші міста і села, руйнується цивільна інфраструктура і наноситься екологічна шкода.

Саме факт присутності не дуже численних іноземних підрозділів НАТО в країнах Балтії вже десяток років стримує РФію від спроб відновити імперію на цьому напрямку.

Для того аби успішно виконувати свою місію альянсу потрібно не говорити про бажання уникнути "прямого зіткнення", "ескалації" тощо, показуючи свій страх перед РФією, а навпаки, робити так, щоб у Кремлі боялися НАТО. Не вдавано, по-пропагандистськи, а насправді боялися

Для того аби успішно виконувати свою місію альянсу потрібно не говорити про бажання уникнути "прямого зіткнення", "ескалації" тощо, показуючи свій страх перед РФією, а навпаки, робити так, щоб у Кремлі боялися НАТО. Не вдавано, по-пропагандистськи, а насправді боялися.

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Тож резюме. Одним з імовірних способів завершення війни й встановлення справедливого й стійкого миру може бути рішення альянсу або окремих держав-членів розмістити свої військові контингенти, а у перспективі, можливо, воєнні бази, на території України.

Не для ведення війни, а для фіксації нового балансу сил в регіоні.

І це не спосіб "замороження конфлікту"! Це була б воєнно-політична допомога у витисканні російських агресорів з нашої території. Як варіант, ці військові контингенти можна було б розмістити на кордонах з Білоруссю, Молдовою (вздовж Придністров'я), в аеропортах Західної України, а сили флоту — в Одесі. Для супроводу цивільного повітроплавання та судноплавства.

Так би зробили сміливі та відповідальні союзники.

Джерело

Про автора. Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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